DJI Mavic Air : le bon plan à un prix mini (-200€)

Vous souhaitez faire de belles prises de vue à l’occasion de voyage ? Nous avons déniché pour vous le DJI Mavic Air, le drone parfait pour faire de vos voyages un souvenir unique. Vous pouvez également l’utiliser pour d’autres occasions comme des vlogs ou autres. Ce bon plan est l’occasion de se faire la main sur un drone haut de gamme. Nous n’avons plus besoin de vanter les mérites de la marque DJI, ils font d’excellents drones. Ce Mavic Air est disponible au prix de 649 euros au lieu de 849 euros, soit 200 euros d’économies (-24 %).

La caméra présente sur le DJI Mavic Air possède un capteur de douze mégapixels avec ouverture f/2,8. Vous pourrez filmer vos prises de vue en 4K 30 images par seconde. Le mode ralenti implanté dans ce drone donnera un bel effet lors de l’enregistrement. Vous pourrez intégrer une carte micro SD afin d’étendre les 8 Go de stockage interne prévu dans ce Mavic Air. Ce drone vous permettra également de réaliser des clichés de très bonne qualité grâce à la technologie HDR.

Le Mavic Air lutte contre les éléments

Il vous sera possible de le transporter où vous le souhaitez grâce à sa petite taille et le fait qu’il puisse se plier. En vol, il pourra vous alerter lorsqu’il sera susceptible de rencontrer un obstacle. Grâce à trois capteurs placés intelligemment, vous n’aurez rien à craindre. D’ailleurs, ce DJI Mavic Air peut supporter des vents entre 25 et 40 km/h. Néanmoins, nous vous conseillons de ne pas le faire voler dans te telles conditions.

Ce Mavic Air pourra voler pendant une vingtaine de minutes. Ce drone pourra voler dans un périmètre de deux kilomètres autour de vous avec une retransmission d’image en 720 p. Point de vue de la vitesse, le DJI Mavic Air pourra aller jusqu’à 68 km/h. En finalité, ce drone est la première mouture de cette gamme, mais elle vaut le détour. Une nouvelle version du Mavic Air est récemment sortie, mais cette première version est déjà excellente. Vous souhaitez acquérir votre premier drone ? Alors, foncez sur ce bon plan ! Vous ne serez pas déçu. Celui-ci est disponible sur Amazon au prix de 649 euros au lieu de 849 euros soit 24 % d’économie. Un drone de qualité avec un tarif très correct ça ne se refuse pas. What else?

