Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, rachète l’éditeur de Pronote

C’est une transaction qui devrait faire date. Docaposte, la filiale numérique de La Poste, vient d’acquérir la majorité du capital d’Index Éducation, le leader français des logiciels de vie scolaire. Si le nom de cette entreprise n’est pas forcément très connu, sa plateforme Pronote est en revanche très célèbre dans le monde de l’éducation. Elle est ainsi utilisée dans plus de 7 700 collèges et lycées tricolores.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire particulièrement propice pour le secteur de la EdTech et de l’enseignement à distance. Ainsi, pour ne citer qu’un seul exemple, la plateforme indienne Unacademy a levé 150 millions de dollars auprès de la SoftBank et sa valorisation atteint désormais 2 milliards de dollars.

Accompagner au mieux la digitalisation du secteur de l’éducation

Pour mener à bien cette opération, le groupe public s’est associé à la Banque des Territoires, une filiale de la Caisse des Dépôts, qui prend une participation minoritaire au capital de l’éditeur. Avec ce rachat, les deux acteurs publics viennent répondre au souhait du ministère de l’Éducation nationale. L’idée est de garantir la souveraineté numérique des données collectées par les solutions d’Index Éducation.

L’acquisition d’Index Éducation va aussi permettre à Docaposte de renforcer son offre à destination des collectivités locales et notamment des communes, conseils départementaux et conseils régionaux. L’entreprise affirme aussi vouloir poursuivre sa stratégie de croissance externe dans le but de renforcer ses expertises et son savoir-faire sur ces marchés stratégiques.

La filiale de La Poste entend également développer de nouveaux services digitaux à destination des établissements scolaires. Elle va pour cela déployer ses outils tels que la signature électronique, et son savoir-faire dans la création de plateformes numériques et documentaires.

Olivier Vallet, président directeur général de Docasposte, s’est réjoui de ce rachat :

L’acquisition d’Index Éducation répond à l’objectif de Docaposte, tiers de confiance numérique, d’accompagner la digitalisation du secteur de l’éducation et de développer l’usage d’outils intégrés en matière de numérique éducatif. Les synergies identifiées entre Docaposte et Index Éducation nous permettront de proposer un continuum de gamme à nos clients et utilisateurs partout en France et en Europe.

Docaposte est déjà présent dans l’éducation

Même son de cloche du côté de Olivier Calderon, président et fondateur d’Index Education : « Je suis fier du parcours accompli par Index Éducation et ses collaborateurs depuis sa création en 1992. Avec Docaposte et la Banque des Territoires, l’entreprise va connaître une nouvelle phase de son histoire. Elle disposera des moyens et des compétences nécessaires à la poursuite de son développement auprès de la communauté éducative, des élèves et de leurs familles. »

Il faut noter que Docaposte est déjà présent dans le domaine de l’éducation. Elle a développé le dispositif « Devoirs à la maison » initié par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture. L’objectif est d’aider les élèves en situation de déconnexion numérique. Une ambition particulièrement importante en période de pandémie où l’enseignement à distance a généré de profondes inégalités entre les élèves.

L’entreprise accompagne par ailleurs la startup KidsCare qui a mis au point un carnet de liaison numérique et un bouquet de services à destination des enfants en école maternelle et primaire. Cette application compte aujourd’hui plus de 30 000 utilisateurs et 15 000 élèves l’ont déjà adopté.

Pour rappel, Docaposte compte plus de 6400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. L’entreprise a réalisé près de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. De son côté, Index Éducation équipe plus de 10 000 établissements de l’enseignement secondaire en France et à l’étranger. En tout, plus de 15 millions de personnes utilisent les solutions mises en place par la société telles que Pronote, EDT ou HYPERPLANNING. Basée à Marseille, elle emploie à ce jour 119 collaborateurs.