DuckDuckGo muscle son concurrent de Google Maps

Si vous faites partie de ceux qui évitent à tout prix d’être suivis par Google et Facebook sur internet, vous connaissez certainement déjà DuckDuckGo. À l’instar de Qwant en France, ce moteur de recherche américain propose un service similaire à Google Search, mais sans enregistrer de données personnelles.

Le problème avec les alternatives à Google, comme Qwant et DuckDuckGo, c’est que bien qu’il y ait le service de recherche, certaines autres fonctionnalités proposées par Google n’y sont pas présentes.

La bonne nouvelle, c’est qu’en France, par exemple, Qwant essaie déjà de proposer un service plus complet, en développant aussi des alternatives aux autres applications comme Google Maps ou Gmail.

En ce qui concerne DuckDuckGo, celui-ci développe également une fonctionnalité concurrente de Google Maps pour son moteur de recherche. Basée sur une technologie d’Apple, celle-ci permet de rechercher des endroits, sans pour autant envoyer de données personnelles.

Et aujourd’hui, DuckDuckGo annonce une série de nouveautés pour son alternative à Google Maps. Désormais, le moteur de recherche se dote d’un onglet « Maps » permanent. « Nous affichons maintenant un onglet Cartes dédié en haut de chaque page de résultats de recherche. Auparavant, nous ne le faisions que pour les recherches supposées liées à la carte, mais pour une couverture plus large, vous verrez désormais systématiquement les cartes aux côtés des images, des vidéos et des actualités », explique le moteur de recherche.

La carte de DuckDuckGo propose également de nouveaux filtres pour améliorer la précision des recherches et une autocomplétion qui n’utilise pas les données personnelles. « La mise à jour ou la saisie de nouvelles requêtes de recherche affiche désormais de manière dynamique les suggestions de recherche adaptées à la région locale affichée. Par exemple, lorsque vous tapez « café », nous vous montrerons des suggestions de recherche relatives au café dans la zone de carte visible, plutôt qu’à un autre endroit du monde », lit-on dans le billet de DuckDuckGo.

Et enfin, la carte de DuckDuckGo se dote d’un mode sombre pour ceux qui préfèrent ce mode d’affichage.

Pourquoi ces mises à jour sont importantes ?

Bien que la carte de DuckDuckGo ne rivalise toujours pas avec Google Maps en matière de fonctionnalités, ces mises à jour font du moteur de recherche une solution plus complète pour les internautes. Et plus le service sera complet, plus il sera facile de dire adieu à Google au profit de cette alternative sans suivi des internautes.

En ce qui concerne les données utilisées par la carte, DuckDuckGo assure qu’aucune n’est enregistrée. « Avec Apple, comme avec tous les autres tiers avec lesquels nous travaillons, nous ne partageons aucune information personnellement identifiable telle que l’adresse IP. Et pour les recherches locales en particulier, où vos informations de localisation approximatives nous sont envoyées par votre navigateur, nous les rejetons immédiatement après leur utilisation. Ceci est conforme à notre politique de confidentialité stricte », explique l’entreprise.