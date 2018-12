Dyson V10, Bose QC 35 II, iPad 2018 : les bons plans du weekend chez Rakuten

L’excellent casque à réduction de bruit, le Bose QC 35 II est disponible ce week-end seulement à 254,99€ (274,99€ moins 20€) grâce au code CLUBR20. Il est tout simplement l’un des tout meilleurs modèles du marché et est habituellement vendu pour 329€ dans le commerce. Sa particularité par rapport au Bose QC 35 est l’intégration de Google Assistant directement grâce à un bouton dédié.

Comme pour chaque offre du jour, vous pouvez bénéficier des 20€ de réduction en devenant membre du Club Rakuten (gratuit et sans engagement), ce qui vous donner également accès à des bons d’achat sur vos prochaines commandes, les Super Points.

iPad 2018

Le tout dernier iPad 2018 est aussi une très belle réduction à 279,99€ grâce au code CLUBR20. Ce modèle est habituellement vendu pour 359€ ce qui donne donc une réduction conséquente chez Rakuten. Le montant que vous recevez en Super Points pour en plus être utilisé pour acheter un accessoire si besoin, comme une Smart Cover ou l’Apple Pencil de première génération qui est compatible. La version en promotion est la version grise avec 32 Go de stockage.

Dyson V10

On ne présente plus les aspirateurs sans sac Dyson. Le Dyson V10 version Motorhead, le plus premium de la gamme actuelle est proposé aujourd’hui à 389,99€ grâce au même coupon (CLUBR20). Il propose une autonomie de 60 minutes d’aspiration et est habituellement vendu pour 529,99€.

La dernière offre de notre sélection concerne la GoPro HERO7 Black qui est vendue à 329,99€ (avec le coupon CLUBR20) soit 100€ de réduction par rapport au prix normal. La vraie force de cette GoPro HERO7 est son nouveau système de stabilisation ultra performant.

Il y a comme souvent des centaines d’offres disponibles pendant tout le week-end, soyez rapide si vous voulez en profiter les deux codes (CLUBR8 et CLUBR20) étant réservés aux 1000 premiers utilisateurs. Le code CLUBR8 permet une réduction de 8€ dès 49€ d’achat.

Les coupons sont utilisables sur une seule et unique commande, limitée aux 1000 premières utilisations sous réserve d’inscription au Club Rakuten. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le dimanche 09 décembre 2018 de 00h00 à 23h59 GMT +1.

Article sponsorisé par Rakuten