[E3 2019] Découvrez nos premières impressions sur Dragon Ball Z Kakarot

Annoncé en tout début d’année 2019 en tant que « Dragon Ball Game : Project Z », ce nouveau jeu voulait directement poser les bases. Alors que le dernier jeu en date, Dragon Ball FighterZ continuait d’être alimenté en contenus, après deux années de bons et loyaux services, Namco Bandai souhaitait proposer aux fans une nouvelle expérience. Un nouveau jeu à la hauteur de la série. Ainsi, dès le mois de janvier, on apprenait qu’un jeu RPG était en préparation et qu’il serait dévoilé au cours de l’année. C’est finalement lors de l’E3 2019 de Los Angeles que le « Project Z » est devenu Dragon Ball Z Kakarot. Un ambitieux RPG qui va couvrir l’histoire de Goku au tout début de l’histoire de DBZ, avec des informations sur les antécédents des personnages, non incluses dans le manga / anime original. Un jeu ultime pour tous les fans de la série ?

Dragon Ball Z Kakarot : Un jeu prometteur, mais qui a encore beaucoup de chemin à faire !

C’est avec un peu d’étonnement que nous avons pu prendre en main ce Dragon Ball Z Kakarot, qui venait tout juste d’être annoncé. Prévus pour l’année 2020 sans plus de précision, nous ne pensions pas pouvoir directement tester le jeu et quelques séquences de gameplay. Bon, nous devons admettre que la démonstration fut courte, seulement 20 minutes avec cinq grosses minutes de monde ouvert, puis dix bonnes grosses minutes de combat contre Raditz. L’occasion de pouvoir donc avoir un aperçu du monde de Kakarot, mais également un aperçu des phases de combats, qui restent l’un des moments les plus importants des jeux DBZ.

Pour commencer avec le monde ouvert, ce dernier semble assez vaste, mais malheureusement bien vide et pas très diversifié. Beaucoup de plaines, quelques lacs pour pêcher, des animaux qui gambadent et des PNJ présents pour nous donner diverses quêtes plus ou moins intéressantes. Mais c’est cruellement vide ! Les décors ne sont pas détaillés. Le déplacement est assez plaisant ! On peut marcher ou voler, se déplacer rapidement ou paisiblement, et récupérer une multitude de loots (que ce soit au sol ou dans les airs). Est-ce pour les besoins de la démo, ou est-ce que ce sera vraiment ainsi, mais les loots sont même très, très, très nombreux !

On nous indique que tout l’intérêt de Dragon Ball Z Kakarot devrait être, non pas son scénario, mais ses quêtes annexes. En effet, Kakarot devrait proposer un scénario sur l’histoire de Goku, mais les quêtes annexes devraient éclaircir pas mal l’univers étendu de DBZ, avec des informations inédites ou peu connues sur les personnages de la série ! Un gros plus pour les fans de la première heure. D’autant plus que le jeu est rempli de fan-service et qu’il disposera de toute la bande originale de la série (ce qui est un énorme point positif).

DBZ Kakarot : Des combats longs et répétitifs ?

Une fois les quelques minutes de découvertes passées, place au final de la démo et le long… Très long… Horriblement long combat contre Raditz. Est-ce là encore pour les besoins de la démo ? Où est-ce que tous les combats seront aussi longs et ennuyeux ? Car oui, en plus de bénéficier d’une dizaine de barres de vie, le combat contre Raditz fut très répétitif. Alors, sur le dynamisme, et l’intensité, aucun souci. C’est nerveux, ça enchaîne. Mais les coups sont très répétitifs ! Que ce soit les nôtres ou ceux de notre adversaire. On imagine qu’il faudra, comme tous les bons RPG qui se respectent, augmenter notre niveau, apprendre des combos pour que tout cela devienne intéressant. Mais débuter directement par un combat d’une bonne dizaine de minutes… Avec des coups basiques. L’angoisse ! Pendant les combats, il faudra gérer votre jauge de Ki, il faudra enchaîner entre les attaques de mêlée et les attaques à distances et bien anticiper les esquives. Il vous sera possible également de manger quelques encas pour remonter votre vie et vos diverses jauges ! Faites également attention à la caméra qui est parfois à la ramasse. Bien que le combat se déroule sur une immense plaine avec aucun mur qui pourrait poser soucis. Et pourtant, parfois la caméra vient à être collée sur la tête de Goku ne nous laissant pas beaucoup de vision.

En bref, Dragon Ball Z Kakarot a un sacré potentiel qui est, pour le moment, entaché par quelques défauts. Sachant que le jeu n’arrivera pas avant l’année prochaine il y’a encore de longs mois de développement pour les équipes de CyberConnect2 pour peaufiner tout cela ! Car, pour un jeu qui vient tout juste d’être annoncé, il y’a quand même pas mal de choses sympathiques. Bien que ce jeu semble d’ores et déjà s’adresser principalement aux fans de la première heure !