[E3 2019] Les dernières annonces Ubisoft : Uplay+, Watch Dogs Legion…

Il y’a quelques heures, c’était au tour d’Ubisoft d’entrer dans la scène de l’E3 avec sa traditionnelle conférence. L’éditeur français était attendu au tournant. Est-ce que le résultat était à la hauteur des attentes ? Les rumeurs étaient-elles fondées ? On fait le point ensemble sur les annonces à retenir !

Ubisoft – Tom Clancy’s et le reste !

https://youtu.be/pj9nYYUKyqg

Après un très bon début de conférence avec un extrait du spectacle Assassin’s Creed Symphony, Ubisoft a rapidement annoncé l’arrivée du Assassin’s Creed Odyssey Creator uniquement pour les joueurs PC. Cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée, par conséquent il faudra être patient.

Et de toute façon, nous n’avions pas vraiment le temps de nous poser puisque directement un trailer fut lancé. Et pas n’importe lequel : Watch Dogs Legion (ou Watch Dogs 3) est désormais officiel ! Un long trailer de gameplay qui a séduit la plupart des joueurs avec la possibilité d’incarner une multitude de personnages, une ville de Londres qui semble bien cool et de nouvelles possibilités. Rejoignez la résistance en 2020 aux côtés de Jimmy, le nouveau protagoniste de cet épisode !

WATCH DOGS LEGION

Disponible le 6 mars 2020

PS4, Xbox One, PC, Google Stadia

Ce fut au tour ensuite de Brawlhalla Adventure Time d’être annoncé par Ubisoft avec l’arrivée donc d’un mode aventure, mais également de plusieurs personnages ! Et le tout déjà disponible sur PC (Steam et Uplay).

BRAWLHALLA ADVENTURE TIME

Disponible maintenant

PC

Puis vint For Honor avec le mode « Ombres de l’Hitokiri » qui arrivera dans la saison 2 du 10 au 27 juin prochain !

FOR FONOR

Disponible du 10 au 27 juin 2019

PS4, Xbox One, PC

Ce fut ensuite un long moment pour découvrir toutes les choses autour des « Tom Clancy’s » ! Que ce soit Breakpoint, The Division 2, Siege… Mais aussi Élite Squad (jeu mobile) ou encore Quarantine, un tout nouvel opus basé sur la coopération à trois joueurs. Bref, une petite overdose de Tom Clancy’s côté Ubisoft.

GHOST RECON BREAKPOINT

Béta en septembre 2019

Sortie le 4 octobre 2019

PS4, Xbox One, PC et Google Stadia

GHOST RECON QUARANTINE

Sortie en 2020

PS4, Xbox One, PC et Google Stadia

GHOST RECON ELITE SQUAD

Aucune date de sortie

Mobile

Les rumeurs autour du nouveau service d’abonnement d’Ubisoft (Ubisoft Pass) se sont confirmées avec Uplay+ sur PC uniquement. Inspiré du Game Pass, l’Uplay+ proposera pour 14,99$ par mois plus de cent jeux en accès illimité : les nouveaux jeux, mais aussi les DLC et les jeux « Classic » d’Ubisoft.

UPLAY+

Sortie en septembre 2019

PC et Google Stadia

À l’approche de la fin de la conférence d’Ubisoft, l’éditeur français a annoncé le jeu Roller Champions avec une démo en accès limité dès aujourd’hui pour quelques jours. Pour ce qui est de la sortie officielle du jeu, rien à ce jour.

ROLLER CHAMPIONS

Démo disponible du 10 au 14 juin 2019

Date de sortie non communiquée

PS4, XboX One, PC

Enfin, le « One More Game » d’Ubisoft cette année, c’est un projet des équipes du Quebec (les créateurs d’Assassin’s Creed Odyssey) avec un jeu qui arrivera en début d’année 2020. Il s’agit de Gods & Monsters qui à l’air vraiment très sympa !

GODS & MONSTERS

Sortie le 25 février 2020

PS4, Xbox One, PC et Google Stadia

Une conférence moyenne dans son ensemble (comme toutes les conférences pour le moment, que ce soit l’EA Play, Xbox ou Bethesda). On espère que Square Enix et Nintendo vont pouvoir relever le niveau dans les prochaines heures !