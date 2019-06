[E3 2019] Les grosses annonces de Square Enix avec Marvel’s Avengers et Final Fantasy !

Après une très mauvaise conférence l’année dernière, Square Enix était dans l’obligation de se refaire avec une conférence digne de ce nom ! Entre Final Fantasy VII Remake, Avenger’s Project, et d’autres surprises, il y’avait de quoi faire ! Est-ce que le défi est relevé ? La réponse tout de suite avec les annonces à retenir !

Square Enix Relève le niveau !

Ce sera directement avec Final Fantasy VII Remake que Square Enix débutera sa conférence ! Un trailer de toute beauté qui donne envie avec la date de sortie qui est confirmée depuis quelques heures ! Square Enix précise que le jeu tiendra sur pas moins de deux Blu-Ray ! Présentation également d’un trailer de gameplay avec du combat en temps réel ! Possibilité de switcher entre les personnages, et la promesse de Square Enix de montrer d’autres vidéos de gameplay dans les prochains mois ! Annonce également des éditions spéciales et collectors !

FINAL FANTASY VII REMAKE

-> Sortie le 3 mars 2020

-> PlayStation 4

Après plus de 20 minutes de présentation de Final Fantasy VII Remake, Square Enix fera une petite présentation des trois premiers épisodes de Life is Strange 2 pour rappeler qu’ils sont disponibles et que le prochain arrivera à la fin de l’été !

LIFE IS STRANGE 2

-> Disponible maintenant (Ep. 1-3) / Fin 2019 (Ep. 4 et 5)

-> PS4, One, PC,

La grosse annonce de la conférence après Final Fantasy VII Remake et Life is Strange 2, c’est l’annonce de Dragon Quest Build 2. Il s’agit de l’alternative à Minecraft qui fonctionne beaucoup du côté de Square Enix. Le premier trailer est intéressant et l’on aura la chance d’en savoir un peu plus avec la sortie de la démo le 27 juin prochain !

DRAGON QUEST BUILD 2

-> Sortie le 12 Juillet 2019

-> PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

La deuxième grosse annonce de la soirée c’était donc le Remastered de Final Fantasy VIII qui a fait beaucoup de bruit ! Alors, ce ne sera pas un remake à la hauteur de FF VII, cependant, le rendu est très sympa ! Cela permettra aux fans de retrouver ce jeu sur de nouveaux écrans HD ! Sortie prévue cette année !

FINAL FANTASY VIII REMASTERED

-> Sortie prévue en 2019

-> PS4, Xbox One, Switch

L’autre grosse annonce est donc le reveal d’Outriders que Square Enix avait teasé avant l’E3 ! Le jeu est donc développé par People Can Fly, et Outriders offrira une expérience de shooter en coopération jusqu’à 3 joueurs simultanés, le tout dans un monde post-apocalypse ! Sortie prévue pour l’année prochaine !

OUTRIDER

-> Sortie prévue pour l’été 2020

-> PS4, Xbox One, PC

Et le final de cette conférence, c’était donc le reveal de Marvel’s Avengers qui était très, très, très attendu ! Et il n’a pas déçu. Même si beaucoup de joueurs regrettent le fait qu’aucun gameplay ne fut montré, le jeu semble très fidèle à l’ambiance Avengers et devrait satisfaire un grand nombre de joueurs ! Le jeu proposera des phases d’action et d’aventure mettant en avant la narration avec des moments solos et des moments en coopération !

MARVEL’S AVENGERS

-> Sortie prévue le 20 mai 2020

-> PS4, Xbox One, PC et Google Stadia

-> Beta en exclusivité sur PS4 à venir

Après la conférence très décevante de l’année dernière, Square Enix revient en force à l’E3 2019 avec trois jeux qui parvient à sauver leur conférence ! Final Fantasy VII Remake avec un gameplay nerveux et dynamique (sortie en mars 2020), le Remastered de Final Fantasy VIII qui arrivera dès cette année et enfin Marvel’s Avengers prévu pour mai 2020 !