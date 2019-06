[E3 2019] Que faut-il retenir de la conférence Bethesda ?

Après une année compliquée pour Bethesda, entre les retours assez négatifs sur Fallout 76, les bad-buzz autour du jeu et de son édition collector, et les retours mitigés de Rage 2… Il fallait redresser la barre ! Hier, c’était donc la conférence Bethesda à Los Angeles à l’occasion de l’E3. Bethesda fait-il son mea-culpa ? On voit ça tout de suite.

Bethesda – L’E3 des Dragons

Eh bien oui, la conférence de Bethesda a commencé par des excuses, un mea-culpa, et une promesse de retenir les leçons ! Ensuite, ils ont beaucoup parlé de dragons et ils en ont montré beaucoup aussi !

La première annonce la soirée concernera donc The Elder Scrolls Blades ! Une nouvelle mise à jour gratuite va rajouter du contenu, mais il va également être porté sur Nintendo Switch dès cet automne !

THE ELDER SCROLLS BLADES

Sortie cet automne

Nintendo Switch

Place ensuite au sujet qui fâche avec Fallout 76 ! Le jeu est disponible depuis maintenant sept mois et il commence tout juste à s’améliorer. Quoi qu’il en soit, Bethesda ne compte pas l’abandonner de si tôt. Cette nuit, c’est la plus grosse mise à jour jamais réalisée sur Fallout 76 qui vient d’être annoncée. Au programme, l’arrivée enfin des PNJ, de nouveaux fils de quêtes avec des choix moraux, mais aussi l’arrivée d’un mode battle royale nommé « L’Hiver nucléaire » . Un mode à 52 joueurs qui vont devoir survivre face aux bombes et aux autres joueurs !

FALLOUT 76 – MISE A JOUR WASTELANDERS

Sortie automne 2019

PS4, Xbox One PC

FALLOUT 76 – HIVER NUCLEAIRE (BATTLE ROYALE)

Sortie cet été

PS4, Xbox One et PC

L’année dernière, avec son jeu Starfield, Bethesda annonçait sa première nouvelle licence depuis 25 ans. Cette année, il récidive avec Ghostwire Tokyo ! Un jeu de Shinji Mikami, le trailer donne très envie, mais reste bien mystérieux pour ce jeu qui devrait être un jeu d’action/aventure.

On nous indique que les faits surviennent après que d’étranges disparitions aient frappé la population de Tokyo, il nous appartient de découvrir la source et de purger la ville d’un mal nouveau et étrange. Pour cela, nous serons aidés de différents pouvoirs !

GHOSTWIRE TOKYO

Aucune date de sortie

Aucun support

De retour du côté de The Elder Scrolls pour annoncer encore du contenu pour le Online avec l’annonce de la grosse extension Elsweyr qui est d’ores et déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC ! D’autres contenus sont à venir sur le jeu plus tard dans l’année avec la Saison du dragon qui se poursuit avec le prochain DLC Scalebreaker et se terminera avec le contenu téléchargeable de Dragonhold fin 2019.

THE ELDER SCROLLS ONLINE

Extension Elsweyr disponible maintenant

Extensions Scalebreaker & Dragonhold disponibles plus tard en 2019

PS4, Xbox One et PC

Bethesda est revenu également sur Rage 2 fraîchement arrivé sur nos PC et consoles le mois dernier. La firme annonce une grosse mise à jour avec du nouveau contenu, de nouvelles histoires, de nouvelles armes, de nouveaux véhicules, de nouveaux ennemis, de nouvelles factions et encore plus de fun.

RAGE 2 – NOUVELLE MISE A JOUR

Disponible en 2019

PS4, Xbox One, PC

Bethesda est également revenu sur Wolfenstein dont le prochain opus sort le mois prochain. Baptisé Youngblood, il permettra de jouer à Wolfenstein en coop pour encore plus de massacre ! Nous avons ainsi le droit à un nouveau trailer plutôt nerveux.

WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD

Sortie le 26 juillet 2019

PS4, Xbox One, Switch et PC

Jamais deux sans trois, après deux nouvelles licences avec Starfield et Ghostwire Tokyo, Bethesda parvient à créer la surprise en pleine conférence avec l’annonce d’une troisième nouvelle licence nommée Deathloop et développée par les équipes françaises et lyonnaises Arkhane Studio. Il s’agirait d’un jeu qui mêlera des mécaniques de gameplay basées sur la temporalité dans une ambiance des années 60 avec la fameuse patte du studio !

DEATHLOOP

Aucune date de sortie

Aucun support

Enfin, Bethesda va conclure la conférence avec de grosses annonces sur Doom, avec pas mal de gameplay, pas mal de sang, pas mal de gore sur le nouveau story mode du jeu qui va enflammer la salle (les américains aiment beaucoup Doom). Bethesda ira même jusqu’à présenter « BettleMode » le nouveau mode en ligne de Doom Eternal qui va hyper pas mal de joueurs également !

DOOM ETERNAL (NOUVEAU MODE HISTOIRE)

Disponible le 22 novembre 2019

PS4, Xbox One et PC

DOOM BATTLEMODE

Sortie en 2019

PS4, Xbox One et PC

Voilà pour cette conférence, on pourra également noter quelques annonces comme le sympathique petit jeu Commander Keen et une nouvelle extension de The Elder Scrolls Legends.