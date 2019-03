Selon une récente enquête, l’ébriété des consommateurs adeptes d’Amazon permettait à ce dernier de gagner des milliards de dollars par an, grâce aux commandes passées à des heures tardives. Ces ventes représenteraient 48 milliards de dollars chaque année. Si les firmes gagnent autant d’argent sur une période relativement courte, ce sont parce que les utilisateurs en état d’ébriété dépensent environ 400 dollars par an.

Ivre, il achète des vêtements sur Amazon

Pour arriver à cette conclusion, The Hustle a mené une étude auprès de plus de 2 000 américains ayant consommé de l’alcool afin de savoir si et comment ces derniers consommaient lorsqu’ils étaient ivres. Nul doute que les résultats sont particulièrement intéressants, surtout pour Amazon qui en sort gagnant.

En effet, bon nombre des participants à l’étude indiquent qu’il leur est déjà arrivé de se réveiller avec un email confirmant leur achat de la veille sur Amazon. Sur le total de 2 174 participants à l’étude, ce sont 79% d’entre eux qui ont déjà vécu cette expérience en ligne. Pour ce qui est d’Amazon, il s’agit définitivement là d’une des plateformes en ligne qui en profite le plus, car 85% des utilisateurs qui font des achats dans de tels états se rendent sur son site web. Par la suite, 21% vont sur eBay et 12% sur Etsy. Il n’est pas si étonnant que la société de Jeff Bezos en profite autant que cela, principalement car son service est très facile à utiliser et Prime répond à la rapidité souhaitée par les consommateurs en état d’ébriété.

Plus globalement, les adeptes de la pratique d’achat alcoolisée sur Amazon sont des personnes travaillant principalement dans les secteurs de la mode, de l’écriture, de la médecine puis de coaching. La majorité d’entre eux achète des vêtements, mais aussi des films, des jeux ou des appareils technologiques.

Comme l’indique Digital Trends, un américain du nom de Ryan Green a par exemple acheté deux billets pour le concert de Justin Timberlake, soit deux fois 165 dollars, simplement car il regardait le musicien se produire scène. Le lendemain à son réveil, il n’avait aucun souvenir de ces achats. En espérant qu’il apprécie le concert.

