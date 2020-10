En 2021, Minecraft va imposer un compte Microsoft à tous les joueurs

Vous le savez peut-être, depuis un peu plus de 6 ans maintenant, la licence Minecraft est tombée dans l’escarcelle du géant Microsoft, pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. En rachetant Mojang, Microsoft s’offrait alors une licence particulièrement juteuse, avec un Minecraft qui afficherait aujourd’hui plus de 200 millions de ventes, toutes versions confondues.

Minecraft bientôt 100% « Microsoft-friendly »

Malgré son côté « Microsoft », Minecraft a conservé une forme d’indépendance, avec des jeux qui ont été édités sur des appareils de la firme de Redmond bien sûr, mais aussi sur PS4, sur Nintendo Switch, sur iPhone, sur des smartphones Android… Par ailleurs, Microsoft n’a jamais imposé aux joueurs de détenir un compte Microsoft pour jouer à Minecraft. Mais ça, c’était avant…

En effet, dans un post de blog, et via une vidéo officielle (ci-dessus), Microsoft explique sa volonté de rendre Minecraft plus sécurisé, et cela passera impérativement par l’utilisation d’un compte Microsoft, à compter de 2021. La « Java Edition » de Minecraft imposera donc à tous les joueurs d’utiliser un compte Microsoft, sous peine de ne plus pouvoir lancer le jeu.

Mojang précise que les joueurs concernés vont bientôt recevoir divers emails pour expliquer ce changement à venir, et leur indiquer la marche à suivre pour migrer vers le « nouveau » Minecraft sans perdre leurs données de jeu. Mojang va également imposer l’identification à deux facteurs, et améliorer le contrôle parental.

Afin de ne pas laisser la moindre place au doute, sur son blog officiel, Mojang explique : « Maintenant, pour être tout à fait clair, la migration des comptes Mojang vers les comptes Microsoft est obligatoire. Si vous ne le faites pas, dans plusieurs mois, vous ne pourrez plus vous connecter, ce qui signifie que vous ne pourrez plus jouer non plus. » En se connectant avec leur nouveau compte Microsoft, les joueurs recevront d’ailleurs un cadeau spécial, à savoir une cape spéciale. La grande migration est prévue pour le début de l’année 2021.