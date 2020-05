Finlande : un concert en réalité virtuelle a attiré plus d’un million de spectateurs

Comment continuer à faire la fête lorsque l’on est contraint de rester chez soi ? Cette question s’est cruellement posée aux organisateurs des célébrations du 1er mai en Finlande. La soirée du 30 avril est en effet un grand rendez-vous culturel à Helsinki où se tiennent habituellement des événements d’envergure internationale. Qu’à cela ne tienne, un concert en réalité virtuelle a été donné avec à la clé plus d’un million de spectateurs venus de tout le pays et même du reste du monde.

Pour l’occasion, une grande partie de la capitale a été reproduite et 150 000 spectateurs ont même créé leurs avatars virtuels pour renforcer encore plus l’immersion. « J’étais habillée comme un ananas géant et je jetais du champagne aux deux artistes sur scène, tout cela devant la grande cathédrale de ville », décrit Sarah Baxter, une journaliste du Guardian qui a participé à ce grand moment.

« La crise comme moteur d’une adaptation technologique »

En termes populaire, le succès est considérable puisque pas moins de 12 % de la population finlandaise a assisté au concert. Il s’agit clairement de l’un des plus grands événements de réalité virtuelle jamais organisé.

Cette réussite repose en grande partie sur le travail de la startup Zoan. Les développeurs ont recréé Helsinki en version numérique en s’appuyant sur le moteur Unreal Engine et sur l’Open Data assez développé dans la capitale. De quoi satisfaire pleinement le maire de la ville, Jan Vapaavuori : « Dans ces circonstances extraordinaires, Helsinki veut être la ville la plus fonctionnelle du monde. Cette expérience montre comment une crise peut être utilisée comme moteur d’une adaptation technologique qui peut normalement prendre des années », explique-t-il à Forbes.

On verra si ce type d’expérience est imitée ailleurs mais le succès de ce concert pourrait bien inciter l’industrie du tourisme à franchir le pas, afin de s’adapter aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Une fois la crise surmontée, la VR pourrait aussi être un moyen d’accompagner des événements bien réels.