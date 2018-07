Enfin une date pour le retour de Game of Thrones….

Bon attention, ne vous enflammez pas trop, c’est surtout une date approximative que l’on a à l’heure actuelle. On vous explique quand devrait revenir la prochaine saison de Game of Thrones.

Une annonce du porte-parole de HBO

C’est sans doute l’une des séries les plus attendues au monde (avec la saison 3 de la Casa de Papel). La 8e et dernière saison de la série Game of Thrones est attendue par de nombreux aficionados qui attendent de savoir qui l’emportera entre Jon Snow / Daenerys, les Marcheurs Blancs ou même Cersei Lannister.

(Attention, la suite, contient quelques spoilers sur la fin de la saison 7. Mais, si vous ne l’avez pas vue, on se demande quand même ce que vous attendez.)

Il faut dire que comme à leur habitude, les scénaristes épaulés par George R.R. Martin himself, nous ont encore offert de beaux cliffanghers pour terminer la 7e saison. On avait ainsi le droit au début d’une love-story Jon – Dany, Jaime Lannister qui abandonne sa sœur ou encore les Marcheurs Blancs qui passent encore le mur.

Autant dire que l’attente a tout d’une torture savamment entretenue. Mais, Casey Bloys, le porte-parole de HBO a décidé de nous soulager quelque peu. A l’occasion des Television Critics Association, il nous a enfin donné une date. La 8e et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée….dans la première moitié de 2019.

D’autres belles nouveautés chez HBO

Concrètement, cela signifie entre le 1Er janvier et le 30 juin. Autant dire qu’il ne se mouille pas trop puisque c’est la date de sortie « habituelle » pour la série. Mais, on était en droit de craindre le pire alors que les tournages viennent tout juste de s’achever. Vu qu’il y aura de nombreuses heures de show, on peut s’attendre à un très long travail de post-production.

Pour nous faire patienter, il est aussi revenu sur quelques annonces qui font saliver comme l’adaptation de Watchmen ou le retour de True Detective. Et pour ceux qui sont déjà en manque de Game of Thrones, le tournage du premier prequel commencera début 2019 avec la scénariste Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman…). Bref, du très lourd.