Facebook Messenger : il est désormais possible d’envoyer et recevoir des photos en résolution 4K

Il est désormais possible d’envoyer et recevoir des photos en résolution 4K dans Messenger, l’application de messagerie instantanée de Facebook.

Facebook vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité au sein de Messenger, son application de messagerie instantanée. Les utilisateurs pourront désormais envoyer et recevoir des photos dans Messenger en résolution 4K.

Le réseau social explique que cette définition élevée (4 096 x 4 096 pixels par image) permettra de rendre « les conversations plus riches, plus nettes et meilleures que jamais ». Autre point intéressant, Messenger garantit que les photos « seront envoyées aussi rapidement qu’auparavant », même avec cette nouvelle résolution plus élevée.

« La manière dont les gens s’envoient des messages aujourd’hui ne se limite plus seulement au texte »

Pour Sean Kelly, Directeur produit chez Messenger : « la manière dont les gens s’envoient des messages aujourd’hui ne se limite plus seulement au texte ». C’est en partant de ce constat qu’il justifie aujourd’hui l’arrivée des photos en Haute Définition dans Messenger, expliquant que les « les messages visuels en tant que langage universel sont bien plus parlants et traduisent mieux les émotions ».

17 milliards de photos sont échangées chaque mois via Messenger

Côté chiffres, Messenger annonce que les utilisateurs de Messenger échangent plus de 17 milliards de photos sur l’application chaque mois et précise que « [son]public souhaitait pouvoir envoyer et recevoir des photos en haute définition via Messenger ».

Comment envoyer et partager des photos en résolution 4K ?

Pour l’utilisateur, la manœuvre est transparente. Il faut simplement mettre à jour son application Messenger pour bénéficier de la dernière version. Ensuite, il suffit d’ouvrir une conversation et de cliquer sur l’icône pellicule.

On peut alors sélectionner sa photo puis cliquer sur Envoyer. Facebook explique que la personne à qui vous l’envoyez recevra cette photo dans sa version originale, avec la meilleure définition avec laquelle elle a été prise.

Pour nous convaincre des avantages apportés par la 4K, Messenger nous invite à regarder ces clichés avant/après (pour rappel, l’ancienne résolution par défaut était de 2K) :

À noter que la résolution en 4K est disponible sur iPhone et Android aux États-Unis, Canada, France, Australie, Grande-Bretagne, Singapour et Corée du Sud. Le réseau social précise qu’il prévoit d’étendre la résolution 4K à d’autres pays « dans les semaines à venir ».