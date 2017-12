Facebook lance Messenger Kids, dédié aux plus jeunes

Facebook lance une toute nouvelle application de messagerie, dédiée aux plus jeunes : Messenger Kids.

Facebook vise les jeunes avec Messenger Kids

Avec une audience qui dépasse désormais le milliard d’adeptes dans le monde, on pourrait croire le géant Facebook rassasié. Toutefois, l’ogre américain en veut toujours plus, et lance aujourd’hui Messenger Kids, une application de messagerie destinée, comme son nom le laisse supposer, aux enfants. Evidemment, malgré son côté « pour enfants« , cette nouvelle application se veut parfaitement sécurisée, avec en prime un contrôle total de la part des parents.

Selon Facebook, ce nouveau Messenger Kids va permettre aux enfants de communiquer via message et/ou vidéo avec leur famille et/ou leurs amis en toute sécurité. D’après le réseau social, il existait une vraie volonté de la part des utilisateurs de disposer d’une application permettant aux plus jeunes de communiquer, et aux parents de bénéficier d’une vraie sécurité.

Facebook le promet, Messenger Kids est une application de type standalone (comme l’application Messenger classique) à installer sur smartphone ou tablette, qui peut être contrôlée directement par le compte Facebook d’un parent. Une application proposée pour l’heure en version Preview, et disponible uniquement aux Etats-Unis, qui va permettre à ces chers bambins de discuter en vidéo avec les grands-parents vivant à l’autre bout du monde, avec les cousins vivant à l’autre bout de la ville ou tout simplement durant la journée avec leur maman au travail, pour leur envoyer une photo personnalisée.

Pour son application Messenger Kids, Facebook annonce avoir travaillé avec des centaines de parents, mais aussi une bonne grosse douzaine d’experts du développement, de la sécurité online ou encore de l’approche des médias chez les enfants. Une phase de test qui a notamment permis à Facebook de peaufiner le système de contrôle parental, pour une utilisation à la fois simple et complète. Ainsi, dès que le compte a été configuré (par un parent), l’enfant peut aussitôt se connecter avec les personnes sélectionnées en amont. L’écran d’accueil leur permet de visualiser rapidement les personnes avec qui ils peuvent entrer en contact, et ceux qui sont en ligne.

Evidemment, Messenger Kids est truffé de stickers, de GIF, de filtres et autres joyeusetés visant à égayer les discussions vidéo, les photos et les messages. Evidemment, Messenger Kids permet sans problème d’envoyer un message sur un compte Messenger classique. Pour plus d’information, Facebook a mis en ligne un site dédié à ce Messenger Kids, qui devrait arriver prochainement en version finale et en Europe.