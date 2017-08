La fiche technique du Sony Xperia XZ1 se dévoile avant l’heure

L’actualité est inondée d’informations sur un grand nombre de smartphones depuis quelques jours, à l’approche de l’IFA 2017. Sony n’est pas en reste et des informations, ainsi que des visuels ont fuité dans la presse concernant son futur Xperia XZ1.

De nombreuses rumeurs entourent le lancement du Sony Xperia XZ1 que la marque présentera dans quelques jours durant l’IFA de Berlin. Sony aura fait des efforts pour garder le secret, mais des clichés ont fuité sur les réseaux sociaux et dans la presse, ainsi qu’une partie de la fiche technique.

Le Sony Xperia XZ1 se dévoile avant l’heure

Comme on peut l’observer sur les photos, Sony a joué la carte de l’esthétisme et nous offre un smartphone avec une coque en métal arrondie sur les tranches, où les boutons se trouvent tous sur les flancs du terminal.

Le Sony Xperia XZ1 devrait donc être équipé d’un joli écran de 5,2 pouces Full HD 1080p, compatible HDR, Triluminos et aussi X-Reality. Pour le cœur de la bête, le constructeur a fait le choix, sans grande surprise, d’opter pour le SoC Snapdragon 835 de Qualcomm, épaulé par une mémoire interne de 64 Go. Concernant la RAM, nous ne disposons pas encore de l’information, mais il y a quelques jours un benchmark avait indiqué 4 Go de RAM, il faudra donc vérifier ce point.

Pour le volet photo, le capteur photo du Sony Xperia XZ1 est un Exmor RS de 19 mégapixels (G-Lens avec stabilisateur SteadyCam). Ce capteur intègre aussi un processeur Bionz pour le traitement d’image. Vous l’aurez compris, cette partie envoie du lourd et ce modèle permettra de réaliser de superbes photos et vidéos en 4K. Pour le capteur frontal, là aussi Sony a vu grand, avec pas moins de 13 Mp ! Les selfies risquent d’être spectaculaires…

A la vue de ce design et surtout de la fiche technique, on peut facilement comprendre que ce smartphone ira titiller l’iPhone 8, le Galaxy Note 8, le Mate 10 et tous les smartphones du segment haut de gamme. Il faudra patienter jusqu’à l’IFA pour confirmer tout cela officiellement et pour obtenir la date de sortie ainsi que le prix de lancement. A suivre…

Aperçu du Xperia XZ1 en fuite