Depuis le début de la crise du COVID-19, les applications de visioconférence sont devenues extrêmement populaires. Et parmi ces services, il y a Zoom. Il y a une semaine, Zoom indiquait, dans un billet de blog, qu’il a dépassé les 300 millions d’utilisateurs par jour. Mais finalement, ce n’est pas tout à fait le cas. Comme l’a noté le site The Verge, le service de visioconférence a modifié son billet afin de remplacer le terme « utilisateurs » par « participants aux réunions ».

Comme le note The Verge, la différence est importante. En effet, si vous participez à cinq réunions sur Zoom en une journée, vous serez comptés cinq fois alors qu’un utilisateur ne doit être compté qu’une seule fois, même si celui-ci participe à X réunions sur le service de visioconférence.

La mise à jour aurait été faite le 24 avril et dans un communiqué relayé par The Verge, Zoom admet son erreur. « Nous sommes humbles et fiers d’aider plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes à rester connectés pendant cette pandémie. Dans un article de blog du 22 avril, nous avons involontairement qualifié ces participants d ‘« utilisateurs » et de «personnes». Lorsque nous avons réalisé cette erreur, nous avons ajusté le libellé à « participants ». Ce fut un véritable oubli de notre part », indique l’entreprise.

À partir de lundi, Google Meet sera gratuit

Bien entendu, cela n’enlève en rien le fait que Zoom est l’une des applications les plus populaires pendant le confinement. Néanmoins, d’autres services similaires, comme Microsoft Teams et Google Meet, ne cessent de s’améliorer afin de devenir aussi pratique et aussi accessible que Zoom. Par exemple, Meet a récemment lancé une mise à jour qui permet d’afficher 16 participants sur l’écran d’un ordinateur grâce à un mode d’affichage en grille. Et à partir de lundi Google Meet sera accessible gratuitement pour tous les utilisateurs du compte Google. Cela devrait doper significativement le nombre d’utilisateurs de ce service proposé par la firme de Mountain View.

Et pendant que ses concurrents se mettent à niveau en lançant de nouvelles fonctionnalités, Zoom a décidé de se concentrer sur la sécurité et la confidentialité, après avoir essuyé de nombreuses critiques. Le développement de nouvelles fonctionnalités a été gelé afin que l’entreprise puisse se focaliser sur les objectifs à court terme.