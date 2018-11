Forfait mobile : Free, RED by SFR et B&You achèvent leurs promos 🔥

C’est le moment ou jamais de souscrire Ă un forfait mobile : que ce soit chez B&You, RED by SFR ou encore Free Mobile, ces 3 opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com sur internet ont des remises sur leurs abonnements tĂ©lĂ©phoniques. En cette fin d’annĂ©e, Ă tout juste quelques semaines de NoĂ«l, ces offres permettent de rĂ©duire significativement sa facture mobile.

Avant de rentrer dans le dĂ©tail de chaque promotion, il faut savoir que ces offres de forfait mobile prĂ©sentĂ©es ci-dessous sont très compĂ©titives, et qu’elles sont limitĂ©es sur un point : seuls les nouveaux clients des opĂ©rateurs pourront en bĂ©nĂ©ficier, les clients existants ne pouvant pas demander Ă migrer vers l’une de ces offres promotionnelles. L’objectif est de sĂ©duire de nombreux clients d’ici la fin d’annĂ©e avec des promotions très compĂ©titives. Aussi, les clients B&You comme les clients Bouygues Telecom ne sont pas Ă©ligibles Ă l’offre B&You. Pareil pour RED by SFR oĂą les clients SFR classiques ne sont pas non plus Ă©ligibles.

B&You : forfait mobile illimité en promotion

B&You est la filiale en ligne du gĂ©ant Bouygues Telecom. En dĂ©matĂ©rialisant la relation avec les clients, elle peut ainsi se permettre d’avoir des tarifs extrĂŞmement faibles par rapport Ă tous les opĂ©rateurs traditionnels, y compris Bouygues Telecom. En parallèle, elle s’appuie quand mĂŞme sur l’installation Bouygues pour son offre. Chance pour les clients de forfait mobile B&You, c’est l’une des meilleures de France selon l’ARCEP qui reconnait un taux de couverture en 4G supĂ©rieur Ă 98% du territoire français.

Pour en venir maintenant Ă l’offre promotionnelle sur le forfait mobile B&You, il s’agit d’un abonnement compĂ©titif avec les appels, les SMS et les MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour la modique somme de 9,99€ par mois. Sur la consommation de donnĂ©es internet, ce sont aussi 3 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s Ă travers l’Europe et les DOM. Quant aux appels, SMS et MMS, ils sont illimitĂ©s partout dans ces rĂ©gions.

Deux dĂ©tails Ă connaĂ®tre, et qui sont positifs pour le client : il n’est aucunement engagĂ© et peut donc partir dès lors qu’il le souhaite. Ce tarif est valable tant qu’il reste chez l’opĂ©rateur, et il n’aura donc pas la mauvaise surprise de voir son tarif remonter après la première annĂ©e.

Cette offre de forfait mobile B&You expire ce soir :

Ci-dessous, l’offre en question de Bouygues Telecom :

Forfait : RED by SFR prolonge encore son offre

Ces derniers mois, RED by SFR a Ă©tĂ© très compĂ©titif sur les forfaits mobiles, et il l’est toujours en ce moment et jusqu’au 3 dĂ©cembre 2018. En effet, l’opĂ©rateur ne propose pas un seul forfait mobile en promotion mais bien 3. Ils rĂ©pondent tous Ă des utilisations diffĂ©rentes, mais les offres se ressemblent sur leur structure : elles sont toutes sans engagement, et leur tarif est valable aussi longtemps que le client reste chez RED by SFR. C’est donc un bon moyen de sĂ©curiser le tarif sur une plus longue durĂ©e.

Le premier forfait mobile RED by SFR en promotion est associĂ© Ă des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Parmi cette consommation internet, ce sont aussi 3 Go supplĂ©mentaires qui sont offerts par l’opĂ©rateur en cas de dĂ©placement dans l’Union EuropĂ©enne. Dans cette rĂ©gion, les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s. Ce forfait mobile est le plus populaire chez RED by SFR, et la promotion est très gĂ©nĂ©reuse : hors promotion, il se contente de 1 Go de donnĂ©es internet.

Le deuxième forfait de l’opĂ©rateur en promotion inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© mais il rajoute aussi 60 Go de donnĂ©es internet pour 15€ par mois. Ce forfait est d’autant plus intĂ©ressants pour ceux qui voyagent rĂ©gulièrement dans l’Union EuropĂ©enne, la Suisse, l’Andorre, les Etats-Unis et le Canada puisqu’il intègre 15 Go de donnĂ©es internet supplĂ©mentaire par mois dans ces pays. Les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s dans ces pays.

Enfin, le dernier forfait mobile RED by SFR sur lequel l’opĂ©rateur communique beaucoup en ce moment est celui qui rajoute un abonnement Ă RMC Sport. A cela, il inclut aussi les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet (+ 6 Go en Europe) pour 25€ par mois. Pour les amateurs de sport, c’est une bonne solution pour migrer son abonnement tĂ©lĂ©phonique chez RED by SFR.

Pour voir toutes les promotions RED by SFR qui expirent le 3 dĂ©cembre, c’est par ici :

Free Mobile au taquet sur les forfaits

Comme Ă chaque fois, Free Mobile s’immisce aussi parmi les opĂ©rateurs qui se montrent en promotion dans l’Hexagone. Le spĂ©cialiste du low cost offre en ce moment un tarif prĂ©fĂ©rentiel sur l’un des 3 forfaits de sa gamme. Attention, contrairement Ă B&You et RED by SFR, le tarif du forfait Free Mobile augmente au bout d’une annĂ©e. Heureusement, le client n’est jamais engagĂ© et il peut rĂ©silier Ă tout moment s’il juge que le tarif n’est plus assez compĂ©titif.

Pour ceux qui chassent les bons plans sur les forfaits mobiles, ils auront rapidement compris que le forfait Free est le meilleure sur les 12 premiers mois suivant la souscription au service : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois. C’est vrai, et ça mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©. Cependant il faut savoir que l’offre est donc limitĂ©e dans le temps, et qu’après une annĂ©e, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois – ce qui la rend beaucoup moins intĂ©ressante. Etant donnĂ© que le client n’est jamais engagĂ©, cela laisse suffisamment de marge si on souhaite changer.

Pour voir cette offre Free qui expire ce soir, c’est par ici :

