Forfait mobile : les promos de Cdiscount, RED by SFR ou B&You ? 🔥

Depuis ce dĂ©but d’annĂ©e, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com se sont montrĂ©s très gĂ©nĂ©reux envers leurs nouveaux clients. Cdiscount Mobile a dĂ©voilĂ© il y a quelques heures une nouvelle offre sur un forfait mobile illimitĂ© qui pourrait bien bouleverser l’ordre Ă©tabli par les gĂ©ants comme RED by SFR ou B&You. Ces deux derniers ont dĂ©cidĂ© de prolonger leurs remises de quelques jours en plus après avoir dĂ©jĂ enregistrĂ© un grand succès en fin d’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Cdiscount Mobile offre un forfait mobile illimité

Cdiscount Mobile est une offre de forfaits mobiles en ligne qui s’appuie sur les rĂ©seaux de SFR, Orange et Bouygues Telecom pour ses communications. Autrement dit, vous n’avez pas Ă craindre une qualitĂ© de rĂ©seau moyenne si vous souscrivez Ă une offre chez lui. Dans son offre actuelle, on retrouve une belle remise sur un forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 40 Go de donnĂ©es internet – qui passe Ă 7,99€ par mois, contre 15€ / mois en temps normal. Pour bĂ©nĂ©ficier de cette offre, il faudra utiliser le code promo CD12M au moment de la finalisation de la commande.

Ce tarif prĂ©fĂ©rentiel n’est cependant valable que les 12 premiers mois suivants la souscription au forfait mobile, après quoi le tarif normal entrera en vigueur. Heureusement, Cdiscount ne demande aucun engagement Ă ses clients qui peuvent donc choisir de rĂ©silier leur abonnement dès lors qu’ils ne sont plus satisfaits. Au delĂ de cette offre illimitĂ©e, Cdiscount Mobile propose Ă©galement 2 autres forfaits qui ne sont pas illimitĂ©s, Ă des tarifs respectifs de 2€ et 9€ par mois. Ils peuvent s’avĂ©rer intĂ©ressant pour ceux qui ne consomment pas autant de donnĂ©es internet.

B&You propose un forfait « valable à vie »

Bouygues Telecom possède une offre de forfait mobile uniquement en ligne qu’il a baptisĂ© B&You. Certes, il n’est donc pas possible de se rendre en agence pour gĂ©rer son abonnement, mais en contrepartie le tarif est beaucoup plus faible que celui qu’on retrouve chez Bouygues Telecom. Le support client en ligne reste de qualitĂ©, et le rĂ©seau utilisĂ© par B&You est celui de Bouygues. Celui-ci est considĂ©rĂ© par l’ARCEP comme le second meilleur rĂ©seau tĂ©lĂ©phonique de France derrière Orange avec un taux de couverture du territoire de 98% en 4G, et plus de 99% en 3G.

En ce moment, le forfait mobile B&You en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Certes, cela peut paraĂ®tre plus onĂ©reux que celui de Cdiscount sur la première annĂ©e, mais l’opĂ©rateur garantit ce tarif « à vie ». Autrement dit, le client a la garantie que le prix n’Ă©voluera pas tant qu’il reste client de B&You. Le forfait B&You est Ă©galement sans engagement, ce qui permet de rĂ©silier dès lors qu’on n’est plus satisfait.

Hormis ce forfait mobile Ă 9,99€ par mois, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com propose exceptionnellement un second forfait Ă 14,99€ par mois qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet – dont 6 Go qui pourront ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne. Pour ceux qui sont amenĂ©s Ă voyager de temps Ă autres, c’est un excellent choix.

RED by SFR, vers la fin des promotions ?

Pour la première semaine de cette annĂ©e 2019, RED by SFR a proposĂ© pas moins de 3 forfaits mobiles en promotion. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a dĂ©cidĂ© de marquer une pause et il n’y a dĂ©sormais plus qu’un seul abonnement tĂ©lĂ©phonique mobile qui soit en rĂ©duction. Il est fortement probable que dans les semaines Ă venir, il n’y ait mĂŞme plus aucun forfait qui ne soit en promotion.

Il faut donc se dĂ©pĂŞcher de profiter de l’offre en cours : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Certes, on pourrait croire que c’est sensiblement la mĂŞme offre que celle de B&You, mais il y a une petite diffĂ©rence : lĂ oĂą B&You inclut dans la consommation de donnĂ©es une partie qui peut ĂŞtre utilisĂ©e dans l’Union EuropĂ©enne, RED by SFR rajoute des gigas Ă la consommation affichĂ©e. Ici, en plus des 40 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s en France, le client bĂ©nĂ©ficie aussi de 3 Go de donnĂ©es supplĂ©mentaires qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne tous les mois. Il est vrai que c’est une nuance très lĂ©gère, mais cela mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©.

Dans tous les cas, que ce soit le forfait mobile RED by SFR, B&You ou Cdiscount, les trois offres sont tout Ă fait compĂ©titives. Sur la première annĂ©e, celui de Cdiscount est lĂ©gèrement plus intĂ©ressants – mais ensuite ce sont les forfaits des deux autres qui prennent largement le dessus. Dans les trois cas, les offres sont sans engagement ce qui permet de rĂ©silier dès lors qu’on n’est plus content du service, ou du tarif. Il faut se dĂ©pĂŞcher pour profiter de ces offres car elles devraient expirer dans les jours Ă venir. Il s’agissait initialement d’offres de NoĂ«l pour B&You et RED by SFR, elles sont donc amenĂ©es Ă disparaitre incessamment sous peu.