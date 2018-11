Forfait mobile : Fin des promos RED by SFR, Sosh, B&You dans 48h

Maintenant que le Black Friday est passé, la fin des offres promotionnelles sur forfait mobile se fait proche : RED by SFR, Sosh, B&You et Free annoncent que leurs offres termineront au début de cette semaine. Si vous avez l’intention de changer d’offre, c’est maintenant qu’il faut regarder parce que les remises ne seront pas éternelles.

Ci-dessous, vous trouverez donc un détail sur chacune des offres de forfait mobile chez les principaux opérateurs en ligne français. Ces derniers, qui appartiennent tous à des opérateurs reconnus, ont l’avantage d’être beaucoup moins onéreux grâce à une gestion du système entièrement sur internet. Attention, il faut savoir que chaque forfait mobile en promotion ci-dessous n’est disponible que pour les nouveaux clients du groupe. Par exemple, un client RED by SFR ou SFR existant ne pourra pas changer vers l’offre préférentielle mentionnée plus bas.

RED by SFR change la donne avec son forfait mobile

Depuis maintenant plusieurs mois, RED by SFR se positionne toujours comme la meilleure offre de forfait mobile. Mais pour cette semaine, l’opérateur s’est montré particulièrement actif avec des promotions vraiment exceptionnelles sur toute sa gamme d’abonnements téléphoniques. Ci-dessous, vous trouverez le détail de chaque offre, avec les services inclus et les tarifs actuels. Un récapitulatif sous forme de tableau est disponible plus bas, afin de vous éclairer au mieux sur le choix d’un forfait mobile RED by SFR.

Le premier forfait mobile RED by SFR qui est en promotion est celui où les appels, SMS et MMS sont en illimité et il inclut aussi 40 Go de données internet pour 10€ par mois. Cette offre est vraiment exceptionnelle puisqu’en temps normal, ce tarif ne donne accès qu’à 1 Go de données internet. Pour les escapades à l’étranger (UE), RED by SFR couvre les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 3 Go de données par mois. Deux avantages : aucun engagement, et tarif valable à vie.

Le second forfait mobile RED by FR en réduction jusqu’au 3 décembre est la version avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour 15€ par mois. Hors promotion, ce forfait ne donne accès qu’à 15 Go de données. De plus, il inclut dans la promotion une zone plus large à l’étranger pour la consommation de données : 15 Go pourront être utilisés en Europe, en Suisse, en Andorre, au Canada et aux Etats-Unis. Encore une fois, RED by SFR ne demande aucun engagement pour son forfait mobile.

Le troisième et dernier forfait mobile en promotion est celui qui associe une offre illimité de SMS, MMS et appels, 50 Go de données internet (dont 6 Go dans l’UE) ainsi que RMC Sport. Cette offre originale est disponible pour 25€ par mois, sans aucun engagement.

Au delà de ces 3 forfaits mobiles en promotion, RED by SFR maintient aussi deux offres traditionnelles auxquelles on peut souscrire : un forfait illimité appels, SMS et MMS avec 100 Go de données internet par mois, ainsi qu’un forfait à 5€ par mois qui inclut 5h d’appels, les SMS et MMS en illimité ainsi que 50 Mo de données internet.

B&You termine sa promo forfait mobile mardi

L’opérateur télécom B&You de Bouygues Telecom a lancé la semaine dernière une promotion spéciale pour Black Friday, et il a prévu de la terminer dès ce mardi. Pour ceux qui l’envisagent, il faut donc être assez rapide pour en profiter. Au niveau de l’offre, il s’agit d’un forfait mobile B&You illimité en appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de données internet pour 9,99€ par mois. L’opérateur pense aux voyageurs et inclut 3 Go de données qui peuvent être utilisées à travers l’Europe tous les mois. Les appels, SMS et MMS depuis cette zone sont aussi illimités.

La performance du réseau Bouygues est certainement l’une des meilleures aujourd’hui : le taux de couverture du territoire français atteint les 98% sur la 4G et plus de 99% sur la 3G. C’est justement sur ce réseau que B&You s’appuie pour son offre de forfait mobile en promotion. Vous pouvez consulter tous les détails sur celle-ci directement sur le site officiel :

Sosh limite une offre aux 12 premiers mois

L’opérateur Sosh est venu avec une promotion pour un forfait mobile pile sur la période de Black Friday et Cyber Monday. Il a commencé jeudi et se terminera le mardi 26 novembre 2018. Si vous considérez adhérer chez lui, c’est maintenant qu’il faut en profiter : l’offre qu’il met en avant est très compétitive sur la première année – mais le devient beaucoup moins par la suite.

En l’occurrence, le forfait mobile en promotion inclut les appels, SMS et MMS illimités et 50 Go de données internet pour 9,99€ par mois – pendant la première année. Cette offre d’appel revient par la suite au tarif habituel, à savoir 24,99€ par mois. Pour ceux qui hésiteraient, l’abonnement Sosh en question est sans engagement, il est donc possible à tout moment de résilier si on n’est plus satisfait. Orange possède aujourd’hui le meilleur réseau de France selon l’ARCEP, avec plus de 99% de couverture en 3G et plus de 98% en 4G. Il est légèrement devant B&You.

Free Mobile : toujours présent !

Evidemment, Free Mobile ne doit pas être oublié dans les promotions sur forfait mobile. En effet, l’opérateur offre quasiment toujours une remise pour la souscription à son offre. Elle peut varier d’une semaine à l’autre, et il faut reconnaître qu’elle est en ce moment particulièrement compétitive. En l’occurence, le client peut souscrire à un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour 8,99€ par mois – pendant la première année.

Si on le compare à tous les forfaits plus haut, c’est la meilleure offre sur les 12 premiers mois. Après cela, le tarif remonte à 19,99€ – ce qui le rend quand même bien moins intéressant. Dans tous les cas, il est sans engagement donc le client peut résilier à tout moment s’il ne veut pas être pénalisé par la hausse tarifaire.

