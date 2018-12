Les tarifs pour un forfait mobile sont encore préférentiels, mais cela ne va plus durer très longtemps. En effet, maintenant que la saison du Black Friday est passée, les opérateurs vont probablement remonter le tarif de leurs abonnements téléphoniques. La plupart d’entre eux terminent leurs promotions lundi ou mardi, c’est donc le moment ou jamais d’y souscrire pour bénéficier d’un forfait mobile à tarif avantageux.

Avant de consulter les offres présentées ci-dessous, il faut savoir qu’elles sont réservées aux nouveaux clients des opérateurs télécom. Ils souhaitent ainsi agrandir leur base de clients existantes avec des offres à tarif ultra préférentiel. Par exemple, un client existant de RED by SFR ou de SFR, ne pourra pas souscrire aux offres de forfait mobile RED by SFR présentées ci-dessous. Il en va de même chez B&You ou Sosh. Si vous êtes un nouveau client, vous avez vraiment tout à y gagner avec des promotions qui sont ultra compétitives, mais qui terminent toutes lundi ou mardi.

RED by SFR : un forfait mobile en promotion incroyable

Il faut le reconnaître, RED by SFR est très impressionnant au niveau des promotions, et celles qu’il offre jusqu’à lundi soir sont à couper le souffle. Ce n’est pas un forfait mobile qui est en réduction, mais bien plusieurs. Selon le type de profil du client, ils intègrent plus ou moins de données internet, et plus ou moins de services supplémentaires. Voici la gamme de forfaits RED by SFR :

Un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois, sans limite de temps et sans engagement. Hors période de promotion, ce forfait ne s’accompagne que de 1 Go de données internet pour le même tarif. A cela, le client bénéficie en plus de 3 Go de données qu’il peut utiliser à travers l’Union Européenne. Les appels, SMS et MMS sont aussi gratuits en Europe.

Un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels avec 60 Go de données internet pour 15€ par mois, sans limite de temps et sans engagement. Par rapport au tarif hors promotion, ce forfait mobile RED by SFR rajoute 45 Go de données internet, ainsi que l’utilisation supplémentaire de 15 Go de données dans l’Union Européenne, en Andorre, en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis.

Un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels avec 50 Go de données internet et RMC Sport pour 25€ par mois, sans limite de temps et sans engagement. L’application RMC Sport est offerte sur le mobile, l’ordinateur et la TV. C’est un forfait unique chez RED by SFR, et c’est la première fois qu’il est en promotion. Il diffuse l’intégralité des matches de Ligue des Champions et de l’Europa League.

Hormis ces 3 forfaits mobiles en promotion, RED by SFR offre aussi une remise incontournable sur sa box internet. En effet, et jusqu’au 3 décembre, il propose une box internet avec la fibre, le très haut débit (1 GB/s en download, 200 MB/s en upload), les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 20€ par mois. Il est ensuite possible de rajouter des options pour la TV. Hors période de promotion, il faut compter 30€ par mois pour cette même box. Cette offre est sans engagement (seul opérateur à proposer cela), et le tarif ne change pas avec le temps. Bref, c’est un bon plan à ne pas manquer, et il expire bientôt.

B&You toujours aussi séduisant sur les forfaits

B&You est l’opérateur en ligne de Bouygues Telecom. Ce dernier possède l’un des meilleurs réseaux français, avec une couverture supérieure à 98% du territoire pour la 4G. En temps normal, B&You ne fait pas beaucoup de promotions, et c’est généralement un seul forfait qui est à tarif préférentiel. Pour le début du mois de décembre, ce sont cette fois-ci deux forfaits mobiles qui sont en réduction :

Un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels avec 40 Go de données internet pour 9,99€ par mois, sans engagement et sans limite de temps. Dans cette offre, le client peut utiliser 4 Go de données internet dans l’Union Européenne – région où les appels, SMS et MMS sont aussi en illimité.

Un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels avec 60 Go de données internet pour 14,99€ par mois, sans engagement et sans limite de temps. Dans cette offre, le client peut aussi utiliser 6 Go de données internet dans l’Union Européenne. Les appels, SMS et MMS sont aussi sans limite dans cette région.

Comparées aux remises que l’on a pu voir les derniers mois, celles que l’on voit aujourd’hui sont les meilleures constatées chez B&You. C’est le moment d’en profiter car elles expirent également très bientôt.

Sosh : un forfait en promotion 12 mois

Hormis RED by SFR et B&You qui ont chacun des offres de forfait mobile sans engagement, et à tarif valable à vie, il y a d’autres opérateurs comme Sosh ou Free Mobile qui ont des offres limitées dans le temps, mais tout de même compétitives. Sosh est l’opérateur en ligne d’Orange, et c’est sur le réseau de ce dernier qu’il s’appuie.

En l’occurrence, jusqu’au lundi 3 novembre à 9h du matin, Sosh offre un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS ainsi que 50 Go de données internet pour 9,99€ par mois pendant un an. A la suite de ça, le tarif de cet abonnement remonte à 24,99€ par mois. Heureusement, il n’y a pas d’engagement donc le client est libre de partir dès lors qu’il le souhaite. A noter que les 50 Go de données internet peuvent aussi bien être utilisées en France qu’en Europe.

Un abonnement Free en réduction pendant un an

Chez Free Mobile, on retrouve le même son de cloche que chez Sosh. En l’occurrence, un forfait mobile illimité SMS, MMS et appels ainsi que 60 Go de données est disponible pour 8,99€ par mois pendant la première année. A la suite de ça, le tarif remonte à 19,99€ par mois, ce qui est de suite un peu moins convaincant. Mais dans tous les cas, Free Mobile ne demande pas d’engagement à ses clients, il est possible de résilier dès lors qu’on n’est plus satisfait.

Prixtel offre une alternative sur 6 mois

Prixtel est un opérateur qui propose à ses clients de s’appuyer soit sur le réseau Orange, soit sur le réseau SFR pour leur abonnement mobile. Pour Noël, et jusqu’à mardi 3 décembre, il propose une remise valable pendant les 6 premiers mois suivants la souscription. Le forfait mobile est par définition illimité sur les appels, SMS et MMS, et il inclut un tarif variable selon la consommation de données internet.

En ce moment, avec le code promo STAR, les 5 Go de données internet est à 2,99€ au lieu de 9,99€ par mois pendant les 6 premiers mois. La formule avec 15 Go de données est à 7,99€ au lieu de 14,99€ pendant les 6 premiers mois. Enfin, la formule avec 50 Go de données est à 12,99€ au lieu de 19,99€ par mois pendant les 6 premiers mois.

