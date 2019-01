Formation intelligence artificielle et deep learning à partir de 9,99€ chez Udemy

Et si pour cette nouvelle année, vous preniez la résolution de faire ce qui vous plait vraiment ? Pour vous accompagner, la plateforme de cours en vidéo Udemy propose actuellement diverses formations en promotion afin de vous apporter le savoir nécessaire sur vos centres d’intérêt.

Avec plus de 24 millions d’inscrits à travers le monde et des dizaines de milliers de formations en vidéo, Udemy s’est imposé au fil du temps comme l’un des leaders mondiaux dans les MOOC. Aujourd’hui, on y trouve des experts reconnus dans leurs secteurs qui interviennent sur des sujets aussi pointus que l’intelligence artificielle, le deep learning, le développement web ou encore la création de jeux vidéos.

Pour bien débuter l’année, Udemy s’engage dans votre formation et baisse ses tarifs pendant quelques jours : entre le 31 décembre 2018 et le 10 janvier 2019, la plateforme propose une large majorité de ses cours à 9,99€ seulement. C’est le moment ou jamais d’en profiter.

Voir tous les cours

Ci-dessous, un focus sur deux cours populaires :

Formation Intelligence Artificielle de A à Z

Non, l’intelligence artificielle n’est pas réservée à une petite élite d’experts retranchés dans leur laboratoire. Cette formation est accessible à toutes les personnes ayant un « niveau lycée en mathématiques » curieuses de créer leur première algorithme d’intelligence artificielle.

En s’appuyant sur des application concrètes et des vidéos intuitives, les participants pourront créer des IA appliquées sur des jeux de données, grâce au langage de programmation Python. Ils recevront une formation de base pour utiliser l’outil de référence OpenAI Gym qui offre un cadre pour développer les intelligences artificielles.

Hadelin de Ponteves, Kirill Eremenko et Charles Bordet, experts en Machine Learning et Data Science partagent leurs astuces et leurs templates de codes pour avancer rapidement dans la programmation d’intelligences artificielles.

Elle est disponible pour 9,99€ seulement jusqu’au 10 janvier :

Voir cette formation

Formation Deep Learning de A à Z

Derrière le concept barbare de Deep Learning se cache une réalité bien tangible. Le cours Deep Learning de A à Z est l’une des formations les plus plébiscitées de la plateforme Udemy avec des experts qui s’efforcent de poser des mots simples et des applications concrètes sur ce système « d’apprentissage dans les réseaux de neurones profonds » (une sous-catégorie de l’intelligence artificielle).

Au delà de la théorie, les formateurs veulent d’abord accompagner les participants dans la compréhension des concepts derrière les algorithmes (le fameux « pourquoi faire ? »). Ces acquis sont essentiels pour ensuite à mieux comprendre les techniques et le code. Pour rendre la formation ludique, les participants devront résoudre tout au long du cours des problèmes réels :

Comment réaliser une enquête de fraude grâce aux Cartes Auto Adaptives

Comment prédire le départ d’un client grâce aux Réseaux de Neurones Artificiels.

Comment gagner le prix Netflix de 1 million de $ grâce aux auto encodeurs empilés

Elle est disponible pour 9,99€ seulement jusqu’au 10 janvier :

Voir cette formation