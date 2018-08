Fortnite : Ninja refuse de jouer avec des femmes !

Le joueur le plus célèbre du jeu Fortnite, vient de faire un aveu qui divise la planète des joueurs. Celui-ci a indiqué qu’il ne jouait ou n’échangeait pas avec les femmes dans le jeu… Une pratique discriminatoire qu’il justifie.

Tyler Belvins, plus connu sous son pseudo « Ninja » dans le jeu vidéo Fortnite a fait de son talent sur ce titre, une vraie activité professionnelle, avant d’être une diversion. Ce dernier est devenu aussi populaire que le jeu lui même, en se filmant en train de jouer sur la plateforme Twitch. Des tranches de vies, des séquences de jeux vidéos, des discussions, etc. le concept plaît chez les gamers et lui permet d’engranger chaque mois un demi million de dollars

Pour ne pas « nourrir les potins », il ne joue jamais avec les femmes

Le joueur de 27 ans aux cheveux rouges est conscient que son travail le place au même niveau que les célébrités et que chaque geste ou parole sera décortiqué pour en faire un buzz sur internet. Ce dernier s’est donc fixé des règles et l’une d’entre elles choque une partie des joueurs et principalement les joueuses… Il a en effet avoué qu’il ne joue « jamais avec des femmes ».

Il a confié cette information au site Polygon indiquant que cette décision de ne jamais jouer avec des femmes s’expliquait pour deux raisons, protéger sa vie de couple et protéger son image. Il a indiqué : « Si je joue avec une fille, que j’ai une conversation avec elle, et qu’il y a le moindre indice qui pourrait être pris pour du flirt, cela va être récupéré et partagé sur toutes les vidéos en ligne, et ça deviendra du clickbait pour toujours », soulignant vouloir « éviter les potins », raison pour laquelle il n’inviter jamais de joueuses sur ses directs en Live streaming.

Il est vrai que malheureusement de nombreux internautes agressifs, trolls, blogueurs en quête de buzz, etc. cherchent à tirer partie de chaque fait et geste pour alimenter des débats stériles, pour diviser, générer des fakes news monétisables, etc. Ninja enregistrant 16 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube, 3 millions d’abonnés sur Twitter et 10 millions de followers sur Twitch est une célébrité qui voit sa vie privée se transformer en vie publique.

La polémique est lancée, Ninja se défend de discriminations sexistes

Se couper des femmes est la manière qu’il a trouvée de se protéger et de protéger sa famille. Certains y voient une démarche » intelligente », d’autres une démarche » sexiste et discriminatoire ». Quoi qu’il en soit, il est dommage que les femmes soient de nouveau au centre de ce genre de discussions d’un autre âge, d’autant que dans l’univers des jeux vidéo elles sont déjà sous-représentées.

La star de Fortnite s’est défendue de ces accusations et a publié un post sur tweeter suite aux premières réactions après l’interview, en expliquant : « des gens ont sous-entendu que j’avais un problème avec le fait de jouer avec des femmes, mais je veux être sûr que l’on comprenne que le problème dont je parle est le harcèlement en ligne et comment je le minimise par rapport à notre vie (…) Vu que j’ai fêté mon anniversaire de mariage il y a peu, ma famille et ma femme seront toujours les choses les plus importantes pour moi (…) J’ai hâte de rencontrer et jouer avec tout type de joueur de Fortnite dans les futurs tournois et les événements ».

Évidemment, ce post a amplifié la polémique et des dizaines de milliers de personnes ont pris part au débat.