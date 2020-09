French Days : 3 éditeurs de VPN affichent des offres inédites 🔥

Chaque année, les French Days permettent de réaliser de très belles économies sur tous types de produits. Parmi eux, il y a les VPN qui sont des logiciels de sécurité qui permettent de se protéger sur internet, au même type qu’un antivirus. Pour cette édition des French Days, vous pouvez économiser jusqu’à 80% sur certains VPN parmi les plus populaires (et sécurisés) dans le monde.

Si vous envisagez d’acheter un VPN pour naviguer sur internet anonymement, débloquer des chaînes de TV étrangères, faire des économies sur internet ou encore télécharger anonymement, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Jusqu’à ce soir minuit (fin des French Days), CyberGhost, Surfshark et NordVPN cassent les prix de leurs abonnements.

CyberGhost VPN, le meilleur rapport qualité/prix

Le premier VPN avec une très belle offre n’est autre que CyberGhost VPN. Ce fournisseur possède de très belles applications sur Mac, Windows, iOS et Android, très faciles à utiliser. Chacune d’elles vous permet, en un seul clic, de vous connecter à plus de 6 300 serveurs dans 89 pays. Avec sa solution, vous pourrez ainsi réaliser un certain nombre d’actions :

Débloquer des contenus d’autres pays (films, séries, plateformes de streaming, chaînes de TV)

Télécharger des torrents 100% anonyme

Masquer votre IP réelle

Naviguer anonymement

Vous protéger face aux pirates

Vous pourrez découvrir tous les avantages des VPN ici, et CyberGhost VPN est l’un des plus complets à cela. C’est l’un des rares à offrir une solution de cybersécurité complète, avec un bloqueur de publicités (ad-block) et un anti-traceur. Tout cela, sans avoir besoin de maîtriser quoi que ce soit de technique. La force de CyberGhost VPN se situe dans sa simplicité d’utilisation.

Pour ces French Days 2020, le VPN casse ses prix avec une offre à seulement 2,75€ par mois pendant 18 mois. Cela représente un coût de 49,50€ au total, à payer en une fois. Cette remise de 77% pour les French Days 2020 vaut donc vraiment le coup si vous voulez un VPN très premium à un prix imbattable.

Vous pourrez ensuite utiliser l’application sur 7 appareils en même temps et disposerez d’une garantie de remboursement de 45 jours.

Saisir la promotion CyberGhost

Surfshark : le meilleur logiciel « pas cher »

2,75€ par mois vous semble encore trop cher pour votre sécurité sur internet ? Pas d’inquiétude, nous avons une offre encore moins chère à vous proposer. Surfshark, un jeune VPN qui souffle sa seconde bougie a tout ce qu’il faut pour vous convaincre.

Avec 1 700 serveurs dans 63 pays, un nombre illimité de connexions simultanées, de nombreux protocoles de chiffrement, des applications VPN simples à utiliser et un support client 24/7/365, le VPN Surfshark a toutes les cartes en mains pour plaire.

En plus de cela, ses prix baissent fortement pour les French Days avec une offre à 2,14€ par mois, incluant 12 mois gratuits, soit une réduction de 81% au total. Les French Days finissant ce soir, il ne vous reste donc plus que quelques heures pour saisir cette belle promotion. Au lieu de payer 11,13€ par mois sans promotion, vous vous en sortirez pour 2,14€ pendant 24 mois, soient 51,37€ à payer en une fois.

Ici, la garantie de remboursement n’est pas de 45 jours comme chez CyberGhost VPN, mais de 30 jours. Autant vous dire que vous aurez largement le temps de savoir si vous appréciez ou non ce VPN.

Saisir la promotion Surfshark

NordVPN, le VPN le plus connu

Parmi les 3 offres des VPN qui expirent ce soir pour la fin des French Days, il y a également celle de NordVPN. Vous avez certainement déjà du entendre parler de ce fournisseur de VPN qui passe régulièrement à la TV avec des publicités mettent en avant ses avantages en termes de sécurité. Il est vrai que NordVPN est un très bon fournisseur de VPN pour la sécurité avec son protocole de chiffrement maison NordLynx, son double VPN ou encore le Kill Switch et son absence de conservation de logs.

Mais NordVPN n’est pas juste bon pour la sécurité. En effet, le VPN excelle également pour le streaming avec plus de 5 000 serveurs répartis dans 59 pays dans le monde. Vous pourrez ainsi accéder aux chaînes américaines, anglaises, canadienne, australiennes, et bien plus encore, partout dans le monde.

Pour ces French Days 2020, NordVPN affiche une tarification ultra attractive à 3,30€ par mois à peine. Pour profiter de cette offre spéciale, optez pour l’abonnement 2 ans, avec 68% de remise au prix total de 79€. Vous aurez alors 2 ans de protection avec ce VPN de référence et pourrez l’utiliser sur 6 appareils en même temps.

Si vous hésitez encore, sachez que NordVPN accompagne ses abonnements d’une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pourrez donc être intégralement remboursés pendant cette période. Pour voir cette offre qui expire ce soir avec les French Days, c’est par ici :

Saisir la promotion NordVPN