French Days : 7 offres incroyables ce dimanche matin 🔥

Cela fait 48 heures que les French Days ont dĂ©marrĂ©, et les rĂ©ductions sont toujours plus gĂ©nĂ©reuses. Si un grand nombre de produits sont dĂ©jĂ malheureusement arrivĂ©s en rupture de stock, il reste quelques belles affaires Ă prendre ce dimanche matin. Pour vous accompagner dans vos recherches, nous avons filtrĂ© toutes les vrais bons plans encore disponibles aujourd’hui.

D’abord, la liste des acteurs des French Days :

Si vous avez dĂ©jĂ naviguĂ© sur l’un de ces sites marchands, vous avez probablement Ă©tĂ© confrontĂ© Ă des milliers de bons plans dans tous les sens, Ă travers toutes les catĂ©gories. Pour bien chercher les deals et savoir laquelle des plateformes possède la meilleure offre des French Days, le travail est donc long et fastidieux. Nous avons par consĂ©quent crĂ©Ă© une liste, mise Ă jour en direct ce dimanche, pour vous donner les derniers bons plans valables pour l’occasion.

Les offres flash Ă prendre d’urgence dimanche

Comme pour chaque Ă©pisode de French Days, il y a des offres plus sĂ©duisantes que d’autres. C’est particulièrement le cas pour les produits de dernière gĂ©nĂ©ration des grandes marques comme Apple, Huawei, Samsung, Sony ou encore les chinois Xiaomi et OnePlus. Il faut donc ĂŞtre rapide, y compris ce dimanche, pour obtenir les meilleures offres et rĂ©ussir Ă dĂ©crocher quelques dizaines ou centaines d’euros d’Ă©conomies.

French Days 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 29 septembre, 6h55

Dans la liste des bonnes affaires de ces French Days ci-dessus, nous avons aussi bien mis les ventes flash que les promotions en continu qui auront lieu jusqu’au dernier jour de l’opĂ©ration, ce mardi. Les ventes flash sont des offres spĂ©ciales qui ne durent pas plus que quelques heures, et qui sont aussi limitĂ©es par le stock. Elles concernent les plus belles marques, et il faut donc s’activer pour en profiter.

Hier et avant-hier, on a dĂ©jĂ vu de très beaux deals disparaitre – et ce sera encore le cas ce dimanche des French Days. Par exemple, un très bel iPad Ă -40% Ă©tait disponible Ă la Fnac, et la remise sur les AirPods 2 chez Cdiscount Ă©tait encore plus gĂ©nĂ©reuse. On a aussi vu des offres spĂ©ciales sur les iPhone ou la Nintendo Switch disparaitre. Profitez en maintenant pour obtenir un MacBook, Surface Pro ou autre iPhone XR Ă un prix avantageux.

Entre aujourd’hui et la fin des French Days, il n’y aura probablement plus de nouvelles offres. Il faut donc s’appuyer sur ce qui est en promotion en ce moment – sans espĂ©rer obtenir un prix encore meilleur dans les jours Ă venir. Les ruptures de stock se font très nombreuses, et les 200 marchands en ligne qui participent aux French Days ne remplissent pas les stocks Ă©coulĂ©s.

Les French Days, idéal pour économiser

Alors que la reprise est dĂ©sormais bien entamĂ©e, il y a toujours des choses Ă acheter en septembre. Et c’est pour ça que les French Days tombent Ă pic : ils permettent de dĂ©penser de manière plus intelligente grâce Ă des prix barrĂ©s sur toutes les catĂ©gories. Cette opĂ©ration uniquement disponible sur internet assure des tarifs rĂ©duits sur l’Ă©lectronique, l’Ă©lectromĂ©nager, l’informatique mais aussi des thĂ©matiques comme le jardinage, la cuisine ou encore la culture. Selon le marchand, il y a une offre plus ou moins large de tous ces produits.

Cette annĂ©e, ce sont pas moins de 200 acteurs du e-commerce qui participent aux French Days. Si Amazon – non français – n’est officiellement pas conviĂ© Ă la fĂŞte, le marchand leader du marchĂ© français offre toutefois de belles offres sur des dizaines de milliers de produits. Il n’hĂ©site d’ailleurs pas Ă communiquer sur le concept de French Days en dĂ©diant une partie de son site Ă ces bonnes affaires.

Sans rentrer trop dans le dĂ©tail des offres qui sont disponibles ci-dessus pour les French Days, on remarque dĂ©jĂ que Cdiscount et Fnac se distinguent vraiment de la concurrence pour la compĂ©titivitĂ© de leurs offres. Le premier a par exemple mis l’accent sur les smartphones Samsung – et la dernière gĂ©nĂ©ration S10 qui est en forte rĂ©duction. Le Galaxy S10e est par exemple Ă 449€ au lieu de 759€, ce qui en fait probablement le meilleur rapport qualitĂ© prix dans le segment haut de gamme du marchĂ©.

Du cĂ´tĂ© de la Fnac, ce dimanche des French Days est animĂ© par de nombreuses remises sur les produits Apple : c’est le cas par exemple pour tous les MacBook qui sont en promotion d’au moins 10% chez le marchand français. On retrouve aussi de belles rĂ©ductions sur les tablettes tactiles iPad et iPad Pro Ă la Fnac. La marque Ă la pomme est Ă©galement mise en avant chez Cdiscount et Amazon pour ces French Days.

Comment ne pas rater une affaire ?

Ce dimanche des French Days comme les autres jours, il est l’heure de la prĂ©cipitation. En effet, les deals ne restent pas très longtemps en ligne, et on peut rater une belle affaire Ă quelques minutes. Cela oblige donc les clients français Ă ĂŞtre très rĂ©actifs, quitte Ă acheter un peu trop vite. Heureusement, les marchands en ligne offrent tous un minimum de 15 jours de dĂ©lais de rĂ©tractation (et mĂŞme 30 jours chez Amazon). Vous pouvez donc changer d’avis, mĂŞme si vous avez achetĂ© en promotion pendant les French Days.

Encore une fois, pour vous aider Ă identifier uniquement les meilleures offres de ce dimanche des French Days, toute notre Ă©quipe se tient Ă disposition tout au long de cette journĂ©e pour vous afficher les dernières offres en cours ainsi que les ruptures de stock. De cette manière, vous pouvez voir en un clin d’oeil toutes les remises intĂ©ressantes disponibles en direct.

