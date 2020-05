French Days Fnac Cdiscount : les 10 pépites à ne pas louper 🔥

Au fil des années, les French Days sur Cdiscount et Fnac prennent toujours plus de place. Pour cette nouvelle édition, ils ont lieu à un moment stratégique, après quelques jours de déconfinement. Si vous avez décalé vos achats pour attendre de bonnes affaires, c’est vraiment maintenant qu’il faut en profiter. Nous avons mis en place un guide avec les bons plans pour ce mercredi après-midi.

Mais d’abord, la liste des marchands de ces French Days :

French Days 2020 : les offres en direct



Dernière mise à jour : mercredi 27 mai, 15h40

Notre sélection ci-dessus concerne un nombre très restreint de produits en promotion aux French Days : Fnac, Cdiscount, Amazon ou AliExpress ont chacun des milliers de bons plans en cours. Depuis ce matin, et jusqu’au 2 juin 2020, ils vont inonder tout le web avec leurs promotions. Attention, les stocks sont limités. Il ne faut pas s’attendre à des démarques successives comme pendant les soldes.

Depuis ce matin, on a déjà vu des ruptures de stock. Parmi les deals très demandés lors de ces French Days, Fnac a offert des tarifs très avantageux sur les MacBook Pro 16″. De son côté, Fnac a baissé les prix des Mac Mini 2020 tandis que Darty et Cdiscount ont eu une offre imbattable sur un téléviseur de Samsung. Si ces deals sont échus, il reste de très belles promo à prendre sur des grandes marques.

Comment acheter pendant les French Days ?

Les French Days ont un fonctionnement très particulier. A l’origine, cette opération qui a été imaginée en 2018 avait pour objectif de concurrencer Amazon – et son fameux Black Friday (fin novembre). Cdiscount et Fnac appartiennent au groupe fondateur de cet événement. Aujourd’hui, c’est devenu une opération ancrée dans le calendrier français – et même Amazon profite des French Days pour faire des offres.

Avec les années, les French Days ont conquis Cdiscount, Fnac, Amazon – mais également AliExpress. Les co-fondateurs historiques des French Days (avec l’appui du gouvernement) continuent de pousser l’opération qui pourrait leur faire du bien après le confinement. Pour les français, c’est un bonne solution pour acheter à prix réduit. Il faut savoir que les soldes d’été seront décalés, et que le Prime Day le sera aussi.

Ces French Days sur Cdiscount, Fnac et consorts sont donc le moment opportun pour faire ses achats avant l’été. Si les soldes devraient être décalés à la fin du mois de juillet, vous n’aurez plus beaucoup d’occasions de faire des économies avant l’été. Pendant ces quelques jours, vous pouvez donc faire de vraies bonnes affaires avec des économies jusqu’à -80% sur certains articles.

Il faut savoir distinguer deux types d’offres pendant les French Days sur Cdiscount, Amazon et Fnac. D’une part, il y a ce qu’on appelle les « ventes flash » qui sont éphémères et qui sont marquées par deux sabliers : le premier indique le temps jusqu’à l’échéance, et le second – le stock affiché. D’autre part, il y a des promotions en continu qui permettent de faire des affaires jusqu’à écoulement du stock. Il faut savoir jouer entre les 2 pour trouver lesquelles seront les plus pertinentes.

Si vous voulez voir les French Days sur Amazon, c’est par ici :

Les marques en promo sur Fnac et Cdiscount

Depuis ce mercredi matin, les French Days ont été animés sur Cdiscount, Fnac ou encore AliExpress avec des promos sur les plus grandes marques. On a ainsi pu voir les ordinateurs Apple (MacBook Pro et Mac Mini), les téléphones de Samsung et Huawei ou encore les aspirateurs anglais Dyson être en réduction. Ces marques premium n’ont pas l’habitude de faire baisser leurs prix, c’est une très belle opportunité.

Si nous nous focalisons principalement sur les deals high-tech, les French Days Fnac et Cdiscount vont bien au delà. En l’occurrence, le marchand fait des remises sur toutes les catégories de sa plateforme : informatique, bricolage, mode, beauté, santé etc. Il y en a vraiment pour tous, nous vous invitons à aller jeter un oeil pour découvrir tous les produits en promotion.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, les French Days sur Cdiscount, Fnac, Amazon et tous les autres sont construits de la même manière. Toutes les offres ont été dévoilées ce mercredi matin. Jusqu’à la fin de l’opération (2 juin prochain), il ne sera question que d’écouler le stock d’origine. Il n’y aura donc pas de nouvelle offre. Tout ce que vous voyez sur les sites ce mercredi, ce seront les seules offres disponibles.

Quoi acheter lors des French Days ?

Les French Days veulent concurrencer directement le Black Friday, avec 6 mois d’intervalle. Cette année, cette opération se positionne à un moment stratégique, juste après le déconfinement. Pour ceux qui ont retardé leurs courses en cette période de crise sanitaire, c’est le moment de les réaliser – à prix moindre. C’est le moment opportun surtout quand on sait que les prochaines opérations commerciales seront retardées.

Si Amazon participe aux French Days aussi généreusement, c’est parce que son Prime Day devrait être reculé dans l’année. A l’origine, il avait lieu au milieu du mois de juillet. Le géant américain serait en train de décaler cet événement au mois de septembre prochain. Il en va de même pour les soldes chez Cdiscount et Fnac, qui devraient être décalés du mois de juin à août prochain.

Bref, si vous avez l’intention de faire de bonnes affaires avant l’été, les French Days sur Fnac et Cdiscount sont une période parfaite. Contrairement aux soldes qui mettent à l’honneur des produits sans marque (ou qui ont du mal à se vendre), les French Days sont tout l’inverse : vous pouvez voir tous les produits les plus en vogue à des tarifs préférentiels.

Même lors de ce French Days, Cdiscount et les cyber-marchands français conservent leur politique de retour habituelle. Chez le commerçant Amazon, vous avez 30 jours pour changer d’avis, après la livraison. Chez tous les autres, le temps de rétractation est de 14 jours. Cela vous permet de retourner sans frais vos achats si vous avez acheté dans la précipitation.

