French Days Fnac : ces 11 offres à ne pas manquer mercredi

Fnac fait partie du groupe de marchands à l’origine des French Days, cet événement qui propose des réductions pendant plusieurs jours. Cette année encore, le site Fnac.com multiplie les promotions sur une sélection conséquente de produits, allant de l’informatique à la culture en passant par la téléphonie et le gaming. Si vous avez patienté pour trouver des réductions sur un produit, c’est le moment de bien chercher, et les offres sont à la hauteur.

French Days 2020 Fnac : les offres immanquables

Comme pendant chaque événement de ce type, les stocks des produits disponibles en promotions à la Fnac peuvent très vite expirer, il faut donc savoir saisir la bonne occasion au bon moment. Pour ces French Days 2020, les meilleures affaires sont déjà en ligne dès ce mercredi, et certains produits très populaires bénéficient de très fortes remises.

Apple à l’honneur chez Fnac pour French Days

Pour rappel, cette édition de printemps des French Days a été reculée en raison du confinement. Cette opération créée par les marchands français prend de plus en plus d’importance dans le paysage du e-commerce, et Fnac est un acteur de référence, tant il est moteur dans le développement de chaque French Days. Sur certaines références, les réductions sont plus intéressantes que pendant les soldes et le Black Friday.

La particularité de Fnac, c’est qu’il n’hésite pas à proposer de grosses remises sur des grosses marques. C’est encore une fois le cas d’Apple, avec des réductions sur les iPad et les différents MacBook. Fnac est pour ainsi dire l’un des rares à proposer des réductions aussi intéressantes sur les MacBook Pro et les iPad Pro. C’est aussi le cas pour toute la gamme de Microsoft Surface qui voit son prix chuter jusqu’à plusieurs centaines d’euros.

Apple et Microsoft ne sont pas les seules marques à avoir droit à leurs ventes flash chez Fnac. On peut par exemple évoquer la gamme Samsung Galaxy S10, qui est à prix mini, et le S10e à 449€ devrait se vendre comme des petits pains. Huawei, Xiaomi, Bose ou encore Oppo sont d’autres marques majeures qui ont droit à des promotions. Pendant les French Days Fnac du 27 mai au 1er juin, vous pouvez trouver des pépites, et économiser des centaines d’euros sur des produits très récents.

Les French Days Fnac jusqu’au 1er juin

Si l’électronique est une catégorie importante de ces French Days chez Fnac, les autres catégories ne sont pas en reste. Cuisine, maison, jeux vidéo, culture geek… le choix est large. Pour simplifier l’événement pour ces clients, la Fnac propose des pages thématiques dédiées aux offres des French Days. Chacune est très claire, et vous pouvez y accéder via la page principale de l’événement.

Comme toutes les opérations spéciales, certains stocks sont limités pour ces French Days Fnac, ce qui augmente l’achat d’impulsion. Les meilleures affaires peuvent disparaître au bout de quelques heures de mise en ligne, et, contrairement aux soldes, la patience n’est pas la clé pendant les French Days. Point positif, la Fnac propose un délai de deux semaines pendant lequel vous pouvez retourner votre produit, et vous faire rembourser.

Autre point positif, la Fnac offre les frais de livraison pendant les French Days, vous n’êtes donc pas obligés de vous déplacer en magasin et faire une longue queue, même si l’option est logiquement toujours disponible. Attention, certains produits de la marketplace ne proposent pas la livraison gratuite, mais tout est bien indiqué avant le paiement.

Si vous êtes à la recherche de la perle rare pendant ces French Days, nous vous conseillons de vous rendre sur le site Fnac et d’utiliser tout simplement le moteur de recherche, ou les catégories créées spécialement pour l’occasion. Alors que nous sommes à la quatrième édition de ces French Days, Fnac et ses compatriotes sont en train de réussir à créer un véritable Black Friday « à la française ». Parfait pour faire des économies avant les vacances vacances d’été.

