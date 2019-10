French Days : 7 bons plans irrésistibles pour ce dernier jour 🔥

Cette nouvelle Ă©dition des French Days aura Ă©tĂ© un franc succès et les marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty ou mĂŞme Amazon auront tout donnĂ©. Cette Ă©dition prend officiellement fin ce mardi soir Ă minuit et il reste donc encore quelques petites heures pour profiter d’offres assez incroyables. Certains acteurs ont mĂŞme publiĂ© ce matin de nouvelles offres flash – Ă saisir vite !

Voici les participants aux French Days :

Si vous ĂŞtes allĂ©s ces derniers jours sur l’une des pages dĂ©diĂ©es Ă ces French Days sur Cdiscount, Fnac, Darty ou Amazon, vous avez probablement Ă©tĂ© inondĂ© de bons plans sur des dizaines de catĂ©gories.

Pour vous faciliter le travail de recherche en ce dernier jour, et pour aller droit au but avant la fin de l’opĂ©ration spĂ©ciale, nous vous avons rĂ©alisĂ© une dernière liste – toujours maintenue en temps rĂ©el – avec les bonnes affaires de ce mardi des French Days.

French Days 2019 : offres flash en direct

Xbox One S 1 To + 2 manettes + 14J Xbox Live Gold + 30J Game Pass + FIFA 20 à 249€ au lieu de 349€ (-28%)

PS4 Slim 1To Noire + FIFA 20 Jeu PS4 + PS Plus Voucher 14J à 299€ au lieu de 349€

Xbox One S All Digital 1 To + 5 jeux dont FIFA 20 à 179€ au lieu de 279€

Disque dur Maxtor 1 To à 54€ au lieu de 119€ 🔥

Surface Pro (i5, 8 Go RAM, 256 Go) à 919€ au lieu de 1200€

iPad Pro WiFi 512 Go à 799€ au lieu de 1362€

MacBook Pro 13" 256 Go TouchBar à 1799€ au lieu de 1999€

Dernière mise à jour : mardi 1er octobre, 7h30

Notre sélection de bons deals French Days

Sur cette page, vous trouverez donc les bons plans que nous avons sĂ©lectionnĂ© – et que nous mettons Ă jour en fonction des stocks disponibles. Nous nous efforçons d’afficher le meilleur prix entre les grandes plateformes marchandes sur chacun des produits affichĂ©s. Les bons plans de ces French Days que nous avons sĂ©lectionnĂ© concernent pour beaucoup des marques populaires, mais il y a vraiment des milliers de promotions Ă saisir encore ce mardi.

Avant d’aller dans le dĂ©tail de l’opĂ©ration French Days sur Cdiscount, Fnac, Darty ou Amazon, il faut savoir que tous ces marchands en ligne mettent en avant deux versions possibles de leurs offres : soit des offres flash, soit des promotions en continu. Les ventes flash mettent en avant des deals plus gĂ©nĂ©reux, sur des grandes marques mais elles sont limitĂ©es par le temps et par le stock.

C’est pour cette raison que pour ce dernier jour des French Days, on retrouve toujours de nouvelles offres chez tous les cyber-marchands. En parallèle des ventes flash, il y a aussi les promotions en continu qui sont des offres qui expireront ce mardi soir Ă la fin des French Days. Cela concerne des milliers de produits, et ce sont des remises qui sont valables aussi longtemps que le stock est disponible. Cela ne vous laisse plus beaucoup de temps avant ce soir, il faut s’activer.

Si vous avez eu un peu le temps de regarder les Cdiscount, Fnac, Darty et consorts pour ces French Days, vous avez vu qu’il y a de nombreuses catĂ©gories qui sont en promotion. Chez un Amazon ou Cdiscount qui sont des marchands en ligne vraiment très gĂ©nĂ©ralistes, vous pouvez prĂ©tendre Ă des remises sur du jardinage, bricolage ou encore de la cuisine. Fnac, Darty, Rue du Commerce et Boulanger sont Ă©galement très compĂ©titifs, avec une spĂ©cialitĂ© sur l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager.

Ce mardi met fin Ă l’opĂ©ration

Comme nous l’avons dit plus haut, ce mardi signe la fin de ces French Days, et il faudra ensuite attendre la fin du mois de novembre avec le Black Friday pour avoir de nouvelles promotions gĂ©nĂ©reuses sur autant de produits de qualitĂ©. Il faut dire que les French Days ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s en rĂ©ponse au Black Friday amĂ©ricain – les marchands français ayant voulu crĂ©er leur Ă©vĂ©nement Ă eux. Si Amazon n’est donc pas officiellement conviĂ© Ă l’opĂ©ration française, le marchand leader du marchĂ© a toutefois entrepris de très belles offres sur son catalogue.

Contrairement aux soldes d’Ă©tĂ© qui ont Ă©tĂ© un peu dĂ©cevants cette annĂ©e, les French Days auront Ă©tĂ© Ă la hauteur. En ce mardi dernier jour de l’Ă©vĂ©nement, on peut prendre du recul et regarder ce qui a Ă©tĂ© fait. On a ainsi pu voir tous les produits de la gamme Apple (iPhone, MacBook, AirPods, iPad) ĂŞtre en promotion chez l’un ou l’autre cyber-marchand. Cdiscount, Fnac et Darty se sont particulièrement illustrĂ© lĂ dedans.

Mais ça n’est pas que ça : les marques comme Samsung, Huawei, Microsoft, Sony ou encore le chinois Xiaomi ont Ă©tĂ© Ă la fĂŞte avec des promotions que l’on n’avait encore jamais vu. Encore une fois, les French Days sont allĂ©s bien au delĂ de l’Ă©lectronique et de l’Ă©lectromĂ©nager : ce sont plus de 200 marchands en ligne qui ont participĂ© aux offres, avec parfois des rĂ©ductions jusqu’Ă -70%.

Comme toujours, ce sont les gros marchands de la liste que nous avons mentionné plus haut qui drainent une majorité des tops deals de ces French Days : Cdiscount, Fnac et Darty ont contribué pleinement au succès de cette opération promotionnelle. Si Amazon a été un peu en retrait, il a mis en avant des offres imbattables sur certains produits comme les MacBook, la Surface Pro ou encore les Huawei P30 et P30 Pro.

Mieux vaut se dépêcher aux French Days

Les French Days, c’est aussi une vraie question de rapiditĂ©. En effet, les deals flash expirent au bout de quelques heures maximum, et un bon plan peut vous passer sous le nez en l’espace de quelques minutes. Il faut donc ĂŞtre très vif sur toutes ces bonnes affaires, quitte Ă changer d’avis par la suite. Dans la rĂ©alitĂ©, vous avez entre 15 et 30 jours (selon le marchand) pour rendre votre produit et obtenir un remboursement complet.

Encore une fois, la question pour ces French Days est de rĂ©ussir Ă obtenir les meilleurs bons plans au bon moment avant qu’il ne soit trop tard. Aujourd’hui, il ne vous reste plus vraiment le choix puisque ce sont les dernières heures de cette opĂ©ration spĂ©ciale Made in France. Si vous voyez donc une bonne affaire Ă saisir, c’est maintenant ou jamais qu’il faut sortir son portefeuille.

