French Days : MacBook et iPad en forte réduction jusqu’à -34% 🔥

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pendant ces French Days pour voir les MacBook et iPad partir en réduction. Attention, les stocks sont très limités sur les produits Apple, il ne faut donc pas perdre de temps pour saisir ces occasions pour faire de belles économies. Les French Days mettent à l’honneur les MacBook Pro et MacBook Air, ainsi que les iPad et les iPad Pro.

MacBook Pro et Air, et iMac en réduction

Si vous êtes un amateur de la marque à la pomme, vous savez probablement qu’Apple n’aime pas les promotions : on n’en trouve jamais sur son site officiel. Mais heureusement, les revendeurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce ou Darty profitent des French Days pour offrir des remises sur les produits les plus haut de gamme. C’est pourquoi pendant les French Days les MacBook Pro, MacBook Air et autres iMac sont en très forte réduction. Cela concerne aussi les iPad (voir plus bas).

Ci-dessus, vous avez donc une petite liste des meilleures offres disponibles sur les ordinateurs Apple. Attention, ces produits sont en stock limité à ce prix-là, il faut donc se dépêcher pour faire des économies lors des French Days sur l’achat d’un MacBook Pro ou MacBook Air. Sachez par ailleurs que cette liste sera mise à jour au fil de l’opération qui se déroule jusqu’au 1er octobre 2019. Mais il faut se faire à l’évidence, les meilleures offres apparaissent au début des French Days.

Que vous achetiez un MacBook aux French Days sur un site revendeur ou sur le site Apple (où il n’y a aucune remise), sachez que les garanties sont exactement les mêmes. Vous êtes donc couverts sur les mêmes risques, il n’y a aucune surprise de ce point de vue-là. C’est d’ailleurs le même principe pour les iPad et iPad Pro aux French Days, que nous évoquons ci-dessous.

Folie des iPad aux French Days

Alors que le nouveau système d’exploitation iPadOS est tout juste arrivé sur les tablettes tactiles du fabricant, vous pouvez profiter des French Days pour acheter un iPad ou iPad Pro avec un généreux rabais. Dès le début de l’opération, les marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont mis les petits plats dans les grands avec de très belles remises. Ci-dessous, voici les meilleurs deals disponibles en temps réel.

Si vous allez sur Amazon et Fnac, la majorité de la gamme d’iPad (nouvelle ou ancienne génération) est en réduction d’au moins 10%. Ponctuellement, il peut y avoir des offres flash qui permettent de décrocher jusqu’à 20% de remise – et nous le signalons ci-dessus. Nos listes de bons plans sont mises à jour en temps réel, n’hésitez pas à revenir régulièrement pour voir toutes les offres en cours.

Les French Days mettent Apple à l’honneur

Apple a été très timide pour les éditions précédentes des French Days, mais les marchands actifs en France n’ont désormais plus peur de faire de belles remises sur tous les produits, MacBook et iPad y compris. Alors que ces produits ont historiquement conservé un prix sans remise, c’est donc une belle surprise pour ceux qui avaient besoin de changer d’ordinateur ou de tablette.

Certes, les réductions des French Days sur la dernière génération d’iPad, iPad Pro, MacBook Air ou MacBook Pro ne sont pas élevées – mais c’est compréhensible. Ces produits se vendent déjà très bien sans remise, il n’y a donc aucune raison de baisser des prix, d’autant que la marge des revendeurs sur ces produits est très faible.

Encore une fois, le premier jour des French Days, ce vendredi, sera crucial pour les offres sur MacBook et autres iPad. En effet, les marchands mettent toutes les promotions en direct au début, et ensuite s’en suivent des ruptures de stock. Il ne faut donc pas attendre le dernier jour de l’opération French Days pour espérer obtenir un meilleur deal sur ces produits populaires de la gamme Apple.

