French Days : les VPN voient leur prix chuter jusqu’à 80% 🔥

Les French Days (le Black Friday à la française) est le moment opportun pour saisir de bonnes affaires en ligne. Les fournisseurs de VPN ne font pas exception à la règle avec des promotions généreuses qui vous feront peut-être franchir le pas.

Ces logiciels de cybersécurité sont accessibles au grand public et offrent une couverture intégrale sur internet. Que ce soit pour cacher votre adresse IP et votre navigation sur internet, pour accéder à d’autres catalogues de Netflix ou encore pour débloquer des sites et applications, les VPN ont vraiment le vent en poupe.

Voici les 3 meilleurs deals VPN pour les French Days 2020 en commençant avec celle de CyberGhost VPN à seulement 2,75€ par mois.

1) CyberGhost VPN : 2,75€ / mois

Le premier VPN incontournable pour ces French Days 2020 est CyberGhost. Ce dernier n’a cessé d’améliorer son offre ses dernières années pour se positionner aujourd’hui parmi les leaders sur le marché des VPN.

Son succès s’explique avant tout par sa très grande simplicité d’utilisation. En quelques minutes à peine, débutants comme experts pourront prendre en main l’application sur ordinateur, tablette, smartphone, ou même Smart TV Android. Vous ne serez alors plus qu’à un clic d’une connexion à l’un de ses 6300 serveurs répartis dans 89 pays.

La connexion à un serveur CyberGhost vous permettra non seulement de masquer votre adresse IP réelle, mais également de chiffrer vos données. Vous serez alors anonymes sur internet et vous pourrez naviguer en sécurité. Le changement d’adresse IP vous permettra en plus d’accéder à des contenus normalement indisponibles dans votre pays, comme la catalogue américain de Netflix, la chaîne anglaise ITV ou encore la chaîne de sport suisse, RTS.

Pour ces French Days 2020, le VPN CyberGhost frappe fort avec une offre à 2,75€ par mois au lieu de 11,99€ sur l’abonnement 1 mois « normal ». Cela représente une très forte réduction de 77%. Pour en profiter, choisissez l’abonnement 18 mois à 49,50€ au total (à payer en une fois). Cette offre est garantie pendant 45 jours et vous permet donc de demander un remboursement intégral à tout moment durant cette période.

Enfin, sachez que une seule souscription à CyberGhost VPN vous permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en même temps. Le prix par appareil devient alors extrêmement faible et rend l’offre encore plus attractive.

Souscrire à CyberGhost

2) Surfshark VPN : 2,14€ / mois

La deuxième très belle promotion VPN pour les French Days 2020 est celle de Surfshark. À 2,14€ / mois, Surfshark est aujourd’hui le VPN – de qualité – le moins cher du marché. Mais, si son prix est inférieur à celui de CyberGhost, pourquoi n’est-il pas en première position de ce top 3 ?

Les raisons à cela sont nombreuses. La première concerne le réseau du fournisseur. Surfshark ne couvre « que » 63 pays avec 1700 serveurs contre 89 pays avec plus de 6300 serveurs pour CyberGhost. Alors certes, 63 pays suffiront largement pour un grand nombre de personnes, mais l’étendue du réseau demeure un critère de choix pour les personnes à la recherche d’un VPN.

En plus de cela, Surfshark affiche des vitesses bien en-deçà de celles affichées par CyberGhost…qui sont encore assez loin derrières celles du VPN le plus rapide, ExpressVPN.

Voilà les deux raisons qui font que Surfshark se positionne encore derrière CyberGhost, bien que cela pourrait être amené à évoluer.

Avec cette offre spéciale pour les French Days, Surfshark frappe un très grand coup. À seulement 2,14€ par mois au lieu de 11,12€ en temps normal, le fournisseur sort le grand jeu pour séduire. Vous n’aurez qu’à payer 51,32€ en une fois pour vous procurer les services de ce VPN pendant 2 ans (24 mois). Sachez en plus qu’un abonnement à Surfshark permet de protéger un nombre illimité d’appareils et que vous aurez une garantie de remboursement de 30 jours sur tous ses abonnements.

Souscrire à Surfshark

3) NordVPN : 3,30€ / mois

Enfin, pour clôturer ce top 3 des meilleures promotions VPN pour les French Days 2020, nous souhaitons encore vous présenter NordVPN…si vous ne le connaissez pas encore ! En 2020, NordVPN fait partie des (très) grands noms sur le marché des VPN. Bien que ce ne soit pas notre VPN favori (pour sa stabilité et sa vitesse décevantes), il a tout de même de quoi convaincre avec un service complet et abordable.

Aujourd’hui, NordVPN est en promotion à seulement 3,30€ par mois sur son abonnement 2 ans. C’est certes plus cher que les deux fournisseurs que nous vous avons présentés avant, mais, si l’on compare à son prix normal très élevé, cela vaut vraiment le coup. Aussi, NordVPN se positionne juste derrière CyberGhost au niveau de son réseau de serveurs avec plus de 5000 à l’heure actuelle.

On ajoutera également la présence d’un protocole maison, nommé NordLynx, qui assure de meilleurs débits et permet également une connexion plus rapide au VPN…censés améliorer l’expérience utilisateur.

Tout comme ses deux concurrents cités ci-dessus, NordVPN accompagne ses abonnements d’une garantie de remboursement. Ici, elle est de 30 jours et n’est soumise à aucune condition. Vous pourrez donc tester le VPN et demander un remboursement si bon vous semble. Avant de vous engager, vous pourriez également lire notre test de NordVPN dans lequel nous avons passé au crible toutes les caractéristiques de ce fournisseur de VPN.

Souscrire à NordVPN