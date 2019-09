French Days : quels sont les deals urgents ce lundi matin ? 🔥

Après ce week-end de French Days gĂ©nĂ©reux, on retrouve de lundi matin de nouvelles offres flash chez les grands marchands. Cdiscount, Fnac, Darty mais aussi Amazon ont des ventes flash qui viennent de dĂ©marrer ce matin. Pour trouver les bonnes affaires avant la fin de l’opĂ©ration (demain), voici notre guide complet avec les meilleures offres du moment.

Voici les cyber-marchands des French Days :

La liste ci-dessus comporte les principaux marchands qui participent encore aux French Days ce lundi. Il faut savoir qu’au total, ils sont plus de 200 Ă participer Ă cette opĂ©ration Made in France, ce qui permet de recouvrir un large choix de thĂ©matiques. Comme vous le savez probablement, il y a dĂ©jĂ des milliers d’offres Ă saisir chez ces grands cyber-marchands pendant les French Days.

Optimiser son temps pendant les French Days

Pour ne pas perdre trop de temps Ă naviguer d’un site Ă un autre, il faut savoir prioriser et ĂŞtre efficace. Pour vous accompagner dans vos recherches, nous avons mis en place une liste de bons plans pour ce lundi des French Days qui est tenue Ă jour en temps rĂ©el. Vous pouvez ainsi y trouver le meilleur prix (entre diffĂ©rents marchands) sur les produits les plus populaires de cette opĂ©ration.

French Days 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 30 septembre, 6h55

Il faut savoir distinguer deux types de promotions lors de ces French Days. Il y a tout d’abord les ventes flash qui sont des promotions ponctuelles et limitĂ©es par le stock. On en retrouve par exemple chez Cdiscount, Fnac ou Darty, mais aussi chez Amazon. Il faut donc revenir souvent sur le site marchand pour voir les dernières offres mises Ă jour en temps rĂ©el. Dans notre liste ci-dessus, vous avez l’intĂ©gralitĂ© de ces meilleurs deals.

De l’autre cĂ´tĂ©, vous avez aussi des promotions en continu qui vont durer du dĂ©but Ă la fin des French Days, sous condition que le stock soit lĂ . Ce sont des milliers d’offres qui concernent aussi bien de grandes marques que des marques moins connues. Ces bons plans sont valables sur un très large nombre de catĂ©gories : cela va de l’Ă©lectronique Ă la cuisine en passant par le bricolage, le jardinage ou la lecture. L’informatique est aussi une thĂ©matique très importante pendant ces French Days.

Une opération Made in France qui marche

Cela fait maintenant plusieurs annĂ©es que les French Days sur Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger ou encore Amazon battent leur plein. Et Ă chaque Ă©dition, le succès semble encore plus important. Cette annĂ©e, les 200 partenaires qui participent Ă ces French Days de septembre ont vraiment contribuĂ© Ă faire parler de l’Ă©vĂ©nement.

Cet Ă©vĂ©nement est Ă l’origine une rĂ©ponse de la part des cyber-marchands français qui voulaient rivaliser avec le Black Friday (novembre). Si on n’est pas encore Ă ce niveau, cela reste une opĂ©ration très convaincante avec de très belles rĂ©ductions sur les plus belles marques du monde : Apple, Samsung, Huawei, Dyson, Sony ou encore Bose font partie des produits en promotion qui ont le plus le vent en poupe.

Mais comme toujours, la plupart des offres sont très Ă©phĂ©mères, et il faut donc savoir vit dĂ©gainer pendant un French Days. Alors que les offres de ce lundi sont encore une fois nouvelles, les ruptures de stock se font de plus en plus pressantes. Il ne faut donc pas s’attendre Ă ce qu’il en reste beaucoup ce soir – ni demain. Pour ceux qui veulent encore faire quelques Ă©conomies, c’est donc au plus tĂ´t qu’il faut saisir sa chance.

Il faut ensuite regarder quel marchand propose les plus belles offres sur chacun des produits. Par exemple, Fnac est connu pour avoir toujours de belles remises pendant les French Days sur tous les produits Apple. Cdiscount est connu pour être toujours très compétitif sur la cuisine ou encore les smartphones Android. Si vous ne connaissez pas tout ça, notre liste ci-dessus vous aiguillera vers les bonnes plateformes.

French days, et la rétractation de 15 jours

Que ce soit pendant les soldes, les French Days ou tout autre Ă©vĂ©nement commercial, il y a toujours le dĂ©fi des ruptures de stock. Les marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac ou Darty sont beaucoup plus flexibles que les acteurs traditionnels puisqu’ils offrent un minimum de 15 jours de droit de rĂ©tractation. Donc mĂŞme si vous achetez en rĂ©duction lors des French Days, vous pouvez obtenir un remboursement intĂ©gral.

Cela vous permet ainsi d’ĂŞtre au plus rĂ©actifs sur les deals flash pendant ces French Days, quitte Ă renvoyer le produit sans frais par la suite. La première chose est d’abord de chercher sur tous les sites marchands les meilleures offres, et c’est pourquoi nous tenons Ă jour cette liste qui donne tous les bons plans de cette journĂ©e de lundi.

Comme vous pouvez le voir par vous-même, les plus grandes marques sont au rendez-vous pour ces French Days sur Cdiscount, Amazon, Fnac ou Darty : Apple et ses iPhone, MacBook, iPad et AirPods sont à la fête, tandis que les fabricants de smartphones comme Samsung, Huawei ou Xiaomi voient le prix de leurs appareils chuter de manière drastique.

Vous pouvez facilement Ă©conomiser des centaines d’euros sur chacun de vos achats importants. C’est d’autant plus pratique qu’on est Ă la rentrĂ©e, et qu’il y a toujours des choses Ă acheter. Après ces French Days, il faudra attendre près de deux mois pour arriver au Black Friday et enfin voir de nouvelles promotions. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, cette opĂ©ration est donc idĂ©ale pour eux.

