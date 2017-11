Fushia OS : le système d’exploitation de Google pourrait supporter Swift

On ne sait pas encore à quoi Fushia OS va servir, mais on sait que Google veut que celui-ci supporte Swift, le langage de programmation pour iOS.

Alors qu’il a déjà Chrome OS pour les ordinateurs et Android pour les smartphones, les montres et les télévisions, Google travaille sur un troisième système d’exploitation baptisé Fushia OS. Ce nom est apparu l’année dernière et au mois de mai, l’interface graphique du système d’exploitation est même apparue.

En revanche, on ne sait pas encore pourquoi Google développe Fushia OS. Est-ce pour replacer Android et Chrome OS ? Ou alors, est-ce pour une toute nouvelle catégorie de produits ?

En tout cas, la firme de Mountain View semble faire en sorte que Fushia OS supporte le plus de langages de programmation possible, même Swift.

Pour rappel, Swift (avec Objective-C) est le langage utilisé pour coder des applications pour iOS, macOS, watchOS et tvOS.

Mais comme il s’agit d’un langage open source, tout le monde peut y contribuer. Et Google semble s’y intéresser énormément. Des tweets d’employés de la firme de Mountain View, ainsi qu’un « pull request » sur le repo de Swift sur Github suggèrent qu’en plus d’avoir beaucoup d’ingénieurs qui travaillent sur Swift, Google veut également que Fushia OS puisse supporter ce langage.

And my team is adding support to Swift to target Fuchsia. https://t.co/ziGwc11yih — Zac Bowling (@zbowling) November 16, 2017

Si l’on ne sait pas encore à quoi ce système d’exploitation va servir, on sait au moins que Google veut que les développeurs puissent créer des applications facilement pour celui-ci.

Et comme Swift est aujourd’hui l’un des langages de programmation les plus populaires, il est tout à fait logique que Google veuille son support sur Fushia OS.

(Source)