Game of Thrones : informations récentes sur la saison 8

Grâce à la publication du script de l’épisode 7 de la saison 7 de Game of Thrones, on comprend mieux la nature de Viserion ainsi que l’état d’esprit de Tyrion.

La date de Game of Thrones saison 8 reste un mystère, mais le script de l’épisode 7 de la saison 7 a été rendu public suite à sa nomination aux Emmys awards. Que peut-on en tirer ?

Petite mise en garde de rigueur. Cet article ne contiendra pas de spoilers sur le déroulement de la saison 8, mais il y sera néanmoins question de la présence ou l’absence de tel ou tel personnage, sans oublier des hypothèses qui peuvent toujours se concrétiser. Si vous êtes de celles ou ceux qui préfèrent ne rien ravoir de la prochaine et dernière saison de GoT, mieux vaut donc éviter.

L’intégralité du script de l’épisode 7 de la saison dernière, intitulé The Dragon and The Wolf est donc disponible en PDF. L’épisode avait été écrit par les showrunners de la série, D.B. Weiss et David Benioff.

Le premier point concerne Tormund et Beric. La dernière fois qu’on a vu ces deux vétérans, ils étaient à Fort-Levant ou Eastwatch en VO et ils fuyaient à toute jambe la destruction de cette portion du Mur par Viserion chevauché par le Roi de la Nuit.

Même si l’effondrement du mur et le passage de l’armée des morts laissaient craindre le pire pour la survie de Tormund et Beric, il n’y a jamais eu de doute dans mon esprit qu’ils survivraient à l’événement pour venir le raconter.

Certains semblent convaincus de trouver la preuve de cette survie dans le script qui dit ceci :

TORMUND (shouting a command) Run! Run!

Tormund and Beric lead their wildling comrades to the stairs carved in the ice — Eastwatch has a massive zig-zag stairway, not an elevator like Castle Black. They run for their lives and disappear from view.

En réalité, le script n’apporte rien de plus à ce qu’on a déjà vu dans l’épisode, à savoir que Beric et Tormund courent pour leur vie et disparaissent. De mon point de vue, il était déjà évident que la série ne tuerait pas ces personnages hors champ de cette façon.

Je sais qu’il y a eu des précédents avec le Silure ou surtout Stannis Baratheon, mais pour ce dernier c’était différent, cela faisait suite à un combat et à un dernier échange de quelques mots avec Brienne.

On devrait bel et bien retrouver l’élu de Rhllor et le Chef des Sauvageons en vie en début de saison 8. Pour le reste, aucune garantie !

Pour rester sur cette scène marquante de la fin de saison 7, le script vient révéler une information à la fois intéressante, mais aussi troublante quant à la véritable nature de Viserion.

Viserion, c’est évidemment le dragon qui a été abattu par le javelot de glace avant d’être réanimé par le toucher du roi de la nuit.

Voilà ce qu’indique le script :

(the dragon is)…hitting the Wall with a blast of blue flame. Bran’s meaningful birds take flight. A massive chunk of the Wall breaks free ahead of Tormund. The ice dragon glides away, and we get our first clear look at him, and at the Night King on his back. He’s done the same thing to Viserion that he did to Craster’s sons. Only those were babies, and this is a dragon.

D’une part, on remarque que Weiss et Benioff, qui ont directement écrit ce script, appelle Viserion un Dragon de glace. Il s’agit d’une première approximation par rapport à l’univers de GRR Martin puisqu’on suppose que les dragons de glace, s’ils existent, sont une race d’immenses dragons vivant loin au nord, dans les régions les plus froides, mais pas du tout des dragons morts-vivants.

D’autre part, on arrive au point le plus intéressant et déroutant quand les auteurs soulignent que le Roi de la Nuit a fait la même chose à Viserion qu’aux fils de Craster. Souvenez-vous de Craster, cet homme ignoble qui régnait sur un harem composé de ses propres filles et qui offrait régulièrement ses fils aux marcheurs blancs dans une sorte d’accord tacite.

Nous avions suivi le trajet de l’un de ces nouveau-nés vers la citadelle de glace, cette sorte de temple des marcheurs blancs, là où le roi de la nuit avait transformé l’enfant en prochain marcheur du bout de son doigt gris et griffu.

Il est très étonnant de lire sous la plume de Weiss et Benioff qu’il s’agit du même processus, puisque Viserion était mort, contrairement au bébé et que tout laissait plutôt penser que le puissant dragon était revenu sous forme de spectre et non pas de marcheur blanc des cieux.

Si vous avez encore un doute sur la distinction, c’est simple, les spectres ce sont les zombies au service des marcheurs, ceux que le roi de la nuit relève par centaine à Durlieu (Hardhome) notamment. Les spectres sont dangereux, mais ce ne sont que des pantins obéissant aveuglément aux ordres des marcheurs.

A contrario, chaque marcheur blanc semble doté d’une capacité propre de décision et a certainement des pensées, une sorte de vie intérieure.

En résumé, si Viserion est une sorte de marcheur blanc, cela implique qu’il est autonome et sera largement capable de se battre de façon intelligente sans avoir besoin que le roi de la nuit ne le chevauche toujours. La logique interne du processus de transformation ne semble pas avoir été respectée par les scénaristes. C’est un peu dommage, toutefois, il faut reconnaître que la couleur de l’œil de Viserion rappelle nettement celle des marcheurs blancs.

On remonte très légèrement dans le temps, mais on reste sur l’arrivée de l’armée des morts au pied du Mur avec ce passage :

Emerging from the frozen coastal forest, the ARMY OF THE DEAD comes in force. All of them, 100,000 strong, with hundreds of WHITE WALKER officer corps on their dead horses.

Selon le script, il y aurait donc des centaines de marcheurs blancs à cheval pour diriger l’armée.

Voilà qui est pour le moins étonnant, voire perturbant, puisque le maximum de marcheurs qu’on n’ait jamais vu réunis étaient au nombre de 12 plus le roi de la nuit, justement pour la scène de la transformation du bébé en saison 4.

La question qui se pose forcément consiste à savoir s’il s’agit d’une erreur de script ou si la saison 8 nous révélera qu’il existe bel et bien des centaines de marcheurs blancs. SI c’est le cas, ce serait carrément épique et ça sentirait encore plus le roussi pour les humains.

Toutefois, je me demande si montrer autant de marcheurs en même temps ne leur ferait pas perdre beaucoup de leur présence à l’écran en reconnaissant implicitement que la menace individuelle qu’ils représentent n’est plus que minime face à une armée équipée de verredragon.

Après tout, il a suffi d’un coup à Sam pour tuer le sien avec un poignard.

Parmi les autres scènes de l’épisode qui ont beaucoup fait parler, il y a le fameux regard que Tyrion lance à la porte de la cabine de Daenerys, juste après qu’elle ait accepté d’y laisser entrer Jon.

Certains y voyaient un signe de la potentielle trahison de Tyrion suite à la partie de la discussion avec Cersei qui n’aurait pas été montrée au spectateur.

C’est une théorie que je ne partage pas, je pense plutôt que Tyrion ressent un mélange d’inquiétude et une pointe d’amertume, voire de jalousie. Même si le script ne lève pas vraiment le mystère sur ce que ressent

Tyrion, toutefois, on a le droit à ceci :

At the far end of the corridor, Tyrion watches from the stairway, and sees Dany’s door closing behind Jon Snow.

Tyrion watches Dany’s closed door. Looking troubled for more reasons than one, he turns away, enters his own cabin and shuts the door behind him.

Ce seraient ainsi plusieurs sentiments contradictoires qui animeraient alors Tyrion. Il faut se souvenir que Tyrion a perdu l’amour des rares femmes qui l’ont véritablement aimé, à chaque fois dans des conditions particulièrement tragiques.

La première fois, son père a livré la fille à ses soldats et la seconde, c’était Shae qui avait fini par trahir Tyrion, qui l’a étranglée avec la chaîne de l’insigne de la main du roi.

Je reste convaincu que ce regard est surtout présent pour venir rappeler aux spectateurs que dans cette histoire, il ne faut pas s’attendre à une fin du type « ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. »

Certes, un enfant il devrait y avoir, mais pour ce qui est de vivre heureux et longtemps, vous savez peut-être déjà ce que j’en pense.

La dernière révélation assez marquante du script reste liée à cette scène ou plutôt à celle entrelacée avec elle, puisqu’il s’agit de la vision de Bran concernant le mariage secret de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, les parents de Jon, ou plutôt Aegon.

En effet, le script nous donne la confirmation de la sincérité des sentiments de Lyanna, mais surtout de ceux Rhaegar durant leur mariage.

De nombreuses théories existaient encore sur les motivations de Rhaegar qui a façonné toute sa vie autour de la prophétie du prince qui fut promis et qui aurait pu potentiellement manipuler Lyanna Stark afin d’avoir avec elle l’enfant qui lui manquait, la troisième tête du dragon.

Pourtant, le script ne laisse aucune ambiguïté :

Their love for each other would be obvious to any bystander.

The two young lovers kiss, hopeful newlyweds who truly believe this will all work out.

BRAN (V.O.) Rhaegar didn’t kidnap my aunt, or rape her… He loved her.

La dernière information récente sur la saison 8 n’a aucun lien avec ce script. Elle provient de l’interview de Mark Gatiss qui est dans la série Tycho Nestoris, le représentant de la banque de fer.

Apparemment, le personnage apparaîtra pas dans la saison 8, contrairement à ce qui était envisagé initialement puisqu’en 2017 il pensait qu’il lui restait des apparitions dans deux épisodes de la série.

Je pense que l’acteur dit vrai et si c’est le cas, la question du devenir de la banque de fer dans l’intrigue se pose forcément.

De mon point de vue, il n’y a que deux moyens de clore cette intrigue correctement. Ce sera soit par l’intermédiaire de la compagnie dorée, les mercenaires que Cersei a engagés avec l’argent prêté par la banque, soit par celui d’un sans-visage.

La compagnie dorée pourrait déserter ou soudain changer de camp suite à un ordre reçu de la Banque. Pour ce qui est des sans-visage, on pourrait avoir droit à une visite de Jaqen venu se rappeler au bon souvenir de la couronne suite aux dettes contractées par Cersei.

Reste à voir à quelle reine il viendrait alors rendre une petite visite de courtoisie et si Arya pourrait alors l’empêcher de mener à bien son contrat. Une vie pour une vie.