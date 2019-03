Games with Gold : voici les jeux offerts pour ce mois d’avril 2019 et ce n’est pas un poisson !

Pour le mois d’avril, Microsoft ne se sera pas moqué de ses abonnés au programme Games with Gold, en leur proposant une nouvelle fois une belle série de jeux. Il y en aura pour tous les goûts, les fans de RPG pourront se lancer dans The Technomancer, les adeptes du monde de Tom Clancy adoreront Ghost Recon 2: Advanced Warfighter et les passionnés de la saga Star Wars pourront se lancer ou relancer dans Star Wars Battlefront II par exemple.

Liste des jeux « gratuits » du mois d’avril 2019 pour le Games With Gold

Les jeux offerts en avril sur Xbox One :

The Technomancer (disponible tout le mois d’avril 2019)

Outcast: Second Contact (disponible du 16 avril au 15 mai 2019)

Les jeux offerts en avril sur Xbox 360 :

Star Wars Battlefront II (disponible du 1er au 15 avril 2019)

Ghost Recon 2: Advanced Warfighter (disponible du 16 au 30 avril 2019)

Pour rappel, le mois dernier vous aviez eu droit aux jeux suivants :

Les jeux offerts en mars sur Xbox One :

Adventure Time : Pirates of the Enchiridion (du 1er au 31 mars)

Plants vs Zombies : Garden Warfare 2 (du 16 mars au 15 avril)

Les jeux offerts en mars sur Xbox 360 :

Star Wars : Republic Commando (du 1er au 15 mars)

Metal Gear Rising : Revengeance (du 16 au 31 mars)

Pour rappel, le programme Xbox Live Gold de Microsoft, propose toujours trois formules : sur un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).