Google Chrome : bientôt un moyen de diffuser des fichiers locaux sur le Chromecast

Google veut faciliter la diffusion de fichiers locaux sur le Chromecast via une nouvelle option sur le navigateur Chrome. Cette fonctionnalité est actuellement testée en beta, et pourrait arriver sur la version stable du navigateur.

Étrangement, il n’y a pas de solution native pour diffuser des fichiers locaux sur les Chromecast de Google. On peut penser qu’à l’origine, la firme de Montain View ne souhaitait pas que cette fonctionnalité puisse être utilisée pour caster des fichiers téléchargés illégalement.

Cependant, aujourd’hui, Google travaille sur une solution native pour diffuser des fichiers locaux sur le Chromecast depuis Google Chrome. Comme le rapporte Android Authority, cette fonctionnalité est actuellement testée sur la version beta du navigateur, ce qui suggère qu’elle pourrait bientôt débarquer sur la version stable.

Diffuser un fichier local sur Google Cast

« L’équipe Chrome tente actuellement de simplifier la diffusion d’un fichier audio / vidéo local sur votre appareil Cast en ajoutant une nouvelle action « Diffuser le fichier » dans la fenêtre modale de l’extension Google Cast », a également annoncé François Beaufort, Happiness Evangelist chez Google, dans une publication sur Google+.

En substance, en plus de la possibilité de caster l’écran ou un onglet, une nouvelle option pourrait arriver : celle de caster un fichier.

Diffuser un fichier local était déjà possible via des applications ou des extensions tierces. Mais avec une fonctionnalité native, ce sera nettement plus facile.

Cette fonctionnalité ne devrait pas seulement profiter aux appareils Chromecast, mais aussi à tous les appareils qui supportent la technologie Google Cast (comme certaines télévisions et certains haut-parleurs).