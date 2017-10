Google dévoile les Pixel 2 et Pixel 2 XL mais oublie le marché français

Google tenait hier sa conférence Ask More du côté de San Francisco et en a profité pour dévoiler les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL. Présentation de ces deux modèles haut de gamme conçus en partenariat avec HTC et LG.

Les nouveaux smartphones de Google étaient très attendus et comme l’an dernier, la firme de Mountain View a dévoilé deux modèles : le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Comme leurs noms l’indiquent, ils succèdent aux Pixel et Pixel XL et un peu à l’image d’Apple avec la mention Plus, le terme XL permet de distinguer la déclinaison grand format.

Google Pixel 2 XL

Le Pixel 2 XL est en effet un grand modèle puisqu’il embarque une dalle OLED de 6 pouces avec une définition QHD+ (2880 x 1440). Conçu par LG, ce Pixel 2 XL profite d’un écran au format 18:9, la caractéristique du moment sur le segment haut de gamme pour avoir un écran bord à bord.

Le choix de ce format lui permet également d’avoir des dimensions raisonnables puisqu’il est assez proche d’un iPhone 8 Plus (157,9 x 76,7 x 7,9 mm et 175 grammes pour le Pixel 2 XL contre 158,4 x 78,1 x 7,5 mm et 202 grammes pour l’appareil d’Apple). Et puisqu’on est dans les comparaisons, on notera que le nouveau smartphone de Google fait lui aussi l’impasse sur la prise jack 3,5 mm.

À l’intérieur de ce Pixel 2 XL, on retrouve le processeur du moment sur les modèles haut de gamme sous Android, le Snapdragon 835 de Qualcomm (et puce graphique Adreno 54). Ce dernier sera accompagné de 4 Go de RAM, d’une batterie de 3520 mAh et d’une quantité de stockage de 64 ou 128 Go. Comme à l’accoutumée sur « les Google Phones », il n’y a pas de port microSD pour étendre la mémoire de stockage.

Côté photo, Google et LG n’ont pas cédé à la tentation du double capteur. Le grand Pixel 2 se contente d’un unique capteur de 12,2 mégapixels avec ouverture f/1,8 et stabilisation optique. Pour faire de l’ombre à la concurrence, Google compte s’appuyer sur son nouveau mode portrait et sa technologie « dual pixel ». Cette technologie doit notamment permettre de créer un effet bokeh et Google a déjà réussi à affoler les benchmarks en obtenant un score de 98 sur DxOMark.

À l’avant, le Pixel 2 XL embarque un capteur de 8 mégapixels avec ouverture f/2,4. On notera au passage que ce smartphone est certifié IP67, c’est-à-dire qu’il ne craint pas l’eau et la poussière.

Google Pixel 2

Le petit frère, le Pixel 2, n’est pas en reste et adopte une fiche technique quasi similaire à celle de son grand frère. Même processeur et même capteur photo, le Pixel 2 rappelle son grand frère sur le plan technique, mais pas sur le plan du design.

En effet, le Pixel 2 reprend un design plus traditionnel, dans la lignée du précédent Pixel et ne profite pas d’un écran bord à bord. Cet écran est d’ailleurs bien plus petit que celui du Pixel 2 XL puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 5 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080).

Le Pixel 2 et donc plus petit (145,7 x 69,7 x 7,8), mais aussi plus léger (143 grammes). Ces changements se traduisent également par la présence d’une batterie d’une capacité moins importante que celle du modèle XL (2 700 mAh).

À noter que ce modèle a été conçu en partenariat avec HTC et qu’il a également droit à la certification IP67.

Pour la partie logicielle, ces deux modèles seront évidemment livrés sous Android 8.0 Oreo, une version « stock » pour une expérience Android « pure ». En effet, la spécificité des Nexus et Pixel est de proposer une version sans surcouche, sans fioriture et sans personnalisation de la part du constructeur.

Les Pixel 2 et Pixel 2 XL apporteront quand même quelques nouveautés comme le mode Now Playing qui permet d’afficher des informations sur la musique diffusée et auront droit à la fonction always-on-display. Google en profitera également pour mettre en avant ses services, tels que Google Assistant.

Les Pixel 2 et Pixel 2 XL ne sortiront pas en France

Sur le papier, les Pixel 2 et Pixel 2 XL sont plutôt prometteurs, mais ces nouveaux modèles ne viendront malheureusement pas bousculer le marché français puisque Google a décidé de bouder la France. Les nouveaux smartphones ne sortiront que dans quelques pays* et sont pour le moment disponibles en précommande.

Le Pixel 2 est disponible en trois coloris (Just Black, Clearly White et Kinda Blue) à partir de 649 dollars. Le modèle XL est pour sa part disponible en deux coloris (Just Black et Black & White) avec un prix de départ de 849 euros. Il faut compter 100 dollars de plus pour mettre la main sur les versions 128 Go.

*États-Unis, Australie, Allemagne, Canada, Inde et Royaume-Uni. Les Pixel 2 et Pixel XL 2 seront également disponible en Italie et en Espagne.