Google ferme son raccourcisseur d’URL et recommande désormais les liens dynamiques

Google remplace Goo.gl par FDL, un service qui propose des liens dynamiques pour rediriger les mobinautes vers des applications au lieu d’ouvrir une page web mobile.

Si vous utilisez le raccourcisseur d’URL de Google, vous devrez trouver une autre solution car la firme de Mountain View a récemment annoncé la fermeture de Goo.gl.

Pour rappel, ce service a été lancé en 2009 par la société et permet à ses utilisateurs de raccourcir les liens (ce qui était autrefois très pratique sur Twitter), ainsi que de mesurer le nombre de clics sur ces liens raccourcis.

Aujourd’hui, Goo.gl n’est plus aussi pertinent qu’il y a une dizaine d’années. « Depuis lors, de nombreux services populaires de raccourcissement d’URL ont vu le jour et la façon dont les gens trouvent du contenu sur Internet a également changé radicalement », selon les explications de Michael Hermanto, ingénieur chez Google.

Aujourd’hui, la société se focalise sur un autre service de partage de liens baptisé Firebase Dynamic Links et d’après Michael Hermanto, c’est la raison pour laquelle Google a décidé de fermer Goo.gl.

A compter du 13 avril, les utilisateurs « anonymes » et ceux qui n’ont jamais raccourci d’URL sur Goo.gl ne pourront plus accéder à ce service. Les autres utilisateurs pourront, quant à eux, continuer à raccourcir des liens sur le site pendant une durée d’un an. Et après le 30 mars 2019, Goo.gl disparaîtra complètement.

Des liens dynamiques, plus adaptés aux mobiles

Si Google remplace Goo.gl par Firebase Dynamic Links, c’est parce que ce dernier est nettement plus adaptés aux smartphones. FDL emprunte certaines fonctionnalités des raccourcisseurs d’URL classiques mais son avantage supplémentaire, c’est que ses liens dynamiques tiennent compte de la plateforme utilisée pour rediriger l’utilisateur vers l’expérience appropriée.

Par exemple, sur Android ou iOS, au lieu de rediriger l’utilisateur sur une page web mobile, les liens FDL peuvent rediriger celui-ci sur une application mobile.

Et sur le site de Firebase Dynamic Links, Google décrit ce service comme un moyen de convertir des utilisateurs du web mobile en utilisateurs d’applications.