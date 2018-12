Google : la bourde à dix millions de dollars d’un employé

Une faute de frappe chez Google

Que celui qui n’a jamais fauté lance la première pierre dit un livre célèbre. Toutefois, on peut penser que personne n’a jamais atteint ce niveau quand même. La mauvaise manipulation d’un employé de Google a tout simplement coûté 10 millions de dollars à l’entreprise.

La scène s’est déroulée lors d’un test. Un employé a appuyé sur la mauvaise touche et envoyé une fausse publicité sur des milliers de pages. Plusieurs membres du personnel de Google apprenaient alors comment fonctionne le système de placement de publicités. On peut gager que cette affaire leur aura surtout appris ce qu’il ne faut pas faire.

Après l’erreur, c’est un rectangle jaune qui apparaissait en guise de publicité aux États-Unis et en Australie pendant une durée de 45 minutes le 4 décembre dernier. Google a précisé que dès que le problème a été identifié, ils l’ont réglé le plus vite possible.

Une première qui ne devrait pas se renouveler

Beau joueur l’entreprise a aussi promis d’honorer « tous les paiements aux publicitaires pour chaque encart acheté« . C’est ce qui explique que l’addition soit aussi salée. L’achat a en plus été passé à un prix 10 fois supérieur à celui du marché. 25 dollars par CPM (coût pour mille impressions) contre de 2,5 à 4 en temps normal.

En temps normal, cela n’aurait jamais pu se produire. La raison ? C’est déjà arrivé avant, Google a donc automatisé le système avec un recours massif à l’intelligence artificielle. On imagine que de nouvelles sécurités vont désormais voir le jour.

La prochaine fois que votre patron vous reprochera une petite erreur dans votre travail (ou même une grosse), on vous conseille de lui faire lire cette histoire. Cela devrait l’aider à relativiser la situation.

