Google oublie de renouveler un domaine BlogSpot, des millions de sites inaccessibles

S’il arrive que des entreprises oublient de renouveler un nom de domaine, il est rare qu’il s’agisse d’entités de la taille de Google. Pourtant, c’est bel et bien ce qui est arrivé à la société américaine à la fin du mois de juin.

Google a laissé expirer le domaine blogspot.in, une erreur conséquente puisqu’elle concerne plus de 4,4 millions d’URL selon les résultats de recherche de Google. Lancé en 1999, Blogger est une plateforme qui permet de créer un blog en ligne gratuitement et sans publicité – dont les adresses comprennent le terme blogpot.

Après son rachat par Google en 2003, la firme a mis en place une fonctionnalité visant à rediriger les sites web en question vers des URL spécifiques à chaque pays. Dans ce cas, c’est donc l’Inde qui est concernée par l’erreur de la société américaine, un marché où le service est vraisemblablement pas mal utilisé. La firme avait indiqué que cela lui permettait de répondre plus rapidement aux demandes de suppression de contenu enfreignant la législation locale.

Un risque que Blogspot.in tombe entre de mauvaises mains

Comme Google n’a pas renouvelé le domaine en question, il a pu être racheté par une autre entreprise après son expiration. Le 24 juin, le fournisseur d’hébergement domainming.com, basé en Inde, commercialise désormais Blogspot.in sur Sedo pour 5 999 dollars.

Autant dire qu’un tel prix est très bas, car il permettrait à l’acheteur de prendre le contrôle de plusieurs millions d’URL. Cela signifie aussi que le nouveau propriétaire pourrait utiliser ce domaine à des fins malveillantes en profitant de sa puissance et de son rayonnement sur le territoire, sachant que les URL sont indexées.

Google n’a pas réagi pour l’instant, mais cette erreur met en lumière l’investissement du groupe à l’égard de Blogger —et autant dire que celui-ci est plus que léger. Toutefois, on peut espérer que le groupe réagisse dans les heures ou les jours à venir pour récupérer le domaine et régler un problème qui pourrait s’avérer de taille si Blogspot.in tombait entre de mauvaises mains.