Google Play Pass débarque en France

En 2019, après le lancement du service Apple Arcade, qui permet d’accéder à une liste de jeux sur les appareils de la firme de Cupertino, Google a également lancé sa contre-offensive : Google Play Pass. C’est un abonnement mensuel qui permet d’accéder à une liste de jeux et d’applications sans publicités, et sans payer pour les offres premium. Depuis, on n’a plus trop entendu parler de cet abonnement proposé par Google. Mais aujourd’hui, la firme de Mountain View annonce des nouveautés.

Lorsque Play Pass a été lancé aux États-Unis, celui-ci donnait accès à une liste de 350 jeux et applications. Et depuis, Google a ajouté 150 nouveaux titres à cette liste. En cette période assez particulière, la firme de Mountain View indique également qu’elle a ajouté des titres spécialement conçus pour les enfants. De plus, une série de nouveaux titres feront leurs « premières » sur Play Pass, une façon pour Google de contrer les exclusivités d’Apple Arcade.

Google propose aussi maintenant un abonnement annuel qui revient moins cher à l’utilisateur. Alors que l’abonnement mensuel à Play Pass coûte 4,9 dollars aux États-Unis, l’abonnement annuel coûtera 29,99 dollars.

Enfin disponible en France !

Mais le plus important est que désormais, Google Play Pass est disponible en France. « Play Pass, y compris toutes les mises à jour que nous annonçons aujourd’hui, arrive sur les appareils Android en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni cette semaine », annonce Austin Shoemaker, product manager chez Google Play. Comme la plupart des services sur abonnement, Play Pass offre une période d’essai d’un mois aux nouveaux utilisateurs. Pour y accéder, il faut aller sur l’application Play Store, appuyer sur le menu en haut à gauche, puis appuyer sur « Play Pass », si le nouveau service est déjà disponible.

Outre le fait que cet abonnement permet à Google de contrer Apple Arcade, il pourrait également s’agir d’une alternative intéressante à la publicité sur les applications mobiles : les utilisateurs ne voient plus de pubs, mais les développeurs des applications perçoivent des revenus grâce aux abonnements. Après, le succès de cette offre dépendra surtout de la liste d’applications et de jeux qui sont disponibles.