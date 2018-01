Le Google Play Store s’enrichit de livres audio à écouter sur le Google Home (et concurrence Audible)

Qui n’a jamais rêvé de retomber en enfance à l’époque où l’on nous contait des histoires ? C’est à peu de chose près ce que propose Google Play, avec des livres audio lisibles sur l’enceinte connectée Google Home via Google Assistant.

Google sur tous les fronts

Comme annoncé en novembre, Google ajoute de nouveaux contenus à son Play Store. Des livres audio, livres électroniques et bandes dessinées sont désormais accessibles dans 45 pays et en 9 langues. Vous pourrez accéder à votre bibliothèque à partir de l’application Google Play Books sur Android, iOS et PC, mais pas seulement : les livres audio ont le bon goût d’être aussi compatibles avec les périphériques équipés de Google Assistant, comme l’enceinte connectée Google Home.

Google Assistant vous conte vos livres audio

Autrement dit, vous n’êtes plus contraint de passer par un support visuel pour lire vos livres audio. Il devient possible de les écouter directement dans son salon, ou même sous la douche, à partir des enceintes connectées. Par ailleurs, votre progrès dans la lecture est mémorisé et synchronisé entre tous vos appareils, de sorte que vous puissiez reprendre là où vous vous en êtes arrêté.

Le développement de ces nouvelles fonctionnalités place Google en concurrent direct d’Amazon et son service de livres audio Audible. La différence fondamentale entre les deux concurrents réside dans la manière d’accéder aux contenus. Contrairement à Audible, Google Play ne passe pas par une formule d’abonnement : vous achetez simplement les titres que vous voulez.

Pour les tarifs, Google fait le choix de les rendre attractifs. Une large bibliothèque est déjà disponible, avec des prix planchers à moins de 3,00€ pour certains livres numériques. Quant aux livres audio, une collection de grands titres est proposée à moins de 8,00€. Une offre de lancement de 50% de réduction sur votre premier achat est proposée jusqu’au 26 février. Pour y accéder, c’est par ici