Google retire un VPN téléchargé plus de 100 millions de fois du Play Store à cause d’une vulnérabilité

Si les VPN pour Android ou iOS sont parfois indispensables, il est important de bien choisir le service que l’on utilise. En effet, si l’un des objectifs que l’on a, lorsqu’on installe un VPN, est de sécuriser les connexions, certains services peuvent avoir l’effet inverse lorsqu’ils incluent des failles de sécurité.

C’est visiblement le cas de l’application « SuperVPN Free VPN Client », qui était disponible sur le Play Store et qui était assez populaire puisque cette application a totalisé plus de 100 millions de téléchargements sur la boutique de Google.

Dans un article publié il y a quelques jours, le site VPNPro a mis en lumière une faille sur l’application SuperVPN qui aurait permis de mener des attaques de type man-in-the-middle (MITM). Pour simplifier, il s’agit d’un type d’attaque « qui a pour but d’intercepter les communications entre deux parties, sans que ni l’une ni l’autre ne puisse se douter que le canal de communication entre elles a été compromis » (Wikipédia).

Une application gratuite qui avait plus de 100 millions de téléchargements sur Google Play

La bonne nouvelle, c’est que cette application aurait déjà été retirée par Google, après le signalement de VPNPro. « Nous avons travaillé avec Google pour contacter SuperSoftTech (ndlr, officiellement, le développeur de l’application) afin qu’ils puissent résoudre le problème et, espérons-le, le corriger. Malheureusement, cela s’est avéré impossible, et le 7 avril, Google a supprimé l’application SuperVPN de Google Play », lit-on dans l’article de ce site spécialisé dans les VPN.

Cependant, même si l’app en question n’est plus accessible depuis le Play Store, celui-ci peut encore représenter une menace sur les smartphones des personnes qui ont installé celle-ci. D’après le site VPNPro, l’application était gratuite et figurait parmi les 5 premiers résultats lorsqu’on recherche « VPN » sur Google Play. D’ailleurs, la croissance du nombre de téléchargements de SuperVPN est assez impressionnante. Celle-ci est passée de 50 millions d’installations en janvier 2019 à plus de 100 millions d’installations avant son retrait du Play Store, ce mois d’avril.