Google supporte maintenant les clés de sécurité sur Edge et Firefox

Il y a 8 mois, Google a lancé la clé de sécurité Titan afin d’aider ses utilisateurs à sécuriser leurs comptes. Mais le problème, c’est que la connexion sur Google avec les clés de sécurité ne fonctionnait qu’avec le navigateur Chrome.

Aujourd’hui, cependant, la connexion avec les clés de sécurité sur Google est possible avec les navigateurs Edge de Microsoft et Firefox de Mozilla.

Comme le rapporte Cnet, cela a été annoncé sur Twitter par Christiaan Brand, product manager chez Google. Plus exactement, la firme de Mountain View a fait la transition entre les technologies U2F et WebAuthn. “Cela signifie que les utilisateurs de Google qui utilisent des clés de sécurité peuvent maintenant se connecter en utiliser Edge ou Firefox”, explique le responsable sur son tweet.

Security key support during login for @google accounts now transitioned from U2F to WebAuthn. This means Google users using SKs can now sign in on Edge and FireFox too! @FIDOAlliance

— Christiaan Brand (@christiaanbrand) March 28, 2019