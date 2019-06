GoPro Hero 7 Black pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Alors que la firme américaine spécialisée dans les action cam s’était un peu perdu dans les projets, elle semble désormais bien retomber sur ses pattes : la dernière GoPro Hero 7 Black est la plus complète et flexible de sa gamme d’action cam traditionnelle. Elle est un cran (voire deux) au dessus de ses homologues Hero 7 White et Silver, deux modèles plus accessibles. Officielle depuis la fin de l’année 2018, voici où acheter la GoPro Hero 7 Black pas cher au meilleur prix en 2019.

Comme vous pouvez le voir, la dernière action cam GoPro Hero 7 Black est disponible chez la plupart des marchands en ligne actifs en France. Alors qu’elle a longtemps été disponible au tarif officiel, on voit peu à peu arriver quelques jolies promotions qui permettent de faire des économies sur cet excellent produit. Si vous êtes de nature aventurière, et que vous souhaitez partir pour une action cam casse-cou qui filme en très haute définition, c’est le moment de profiter de ces belles remises.

GoPro Hero 7 Black, le meilleur rapport qualité prix ?

Avant de regarder où acheter la GoPro Hero 7 Black pas cher et au meilleur prix, revenons en d’abord sur la gamme des produits, et comment cette action cam se positionne. Si GoPro a eu quelques années délicates – entre projets compliqués (son drone Karma) et l’essor de la concurrence chinoise – la marque a cependant su trouver un second souffle avec ses trois nouvelles caméras pour l’aventure : Hero 7 Black, Silver et White.

Si vous êtes un amateur de photo, mais surtout de vidéo, c’est la GoPro Hero 7 Black que vous devez acheter. En effet, celle-ci offre des vidéos en 4K jusqu’à 60 images par seconde, là où la Silver se contente de 30 images par seconde, et la White du 1080p à 60 images par seconde. Au niveau des effets et modes de prise de vue, la Hero 7 Black est encore une fois au dessus, avec un excellent time lapse, un excellent stabilisateur 2.0 ainsi que la possibilité de diffuser en direct. Evidemment, comme vous le verrez plus bas, le prix est aussi plus élevé. Il n’en reste pas moins que le rapport qualité prix reste vraiment excellent, et que la GoPro Hero 7 Black reste pas cher par rapport au produit en lui-même.

Certes, la GoPro Hero 6 était déjà très bonne, mais si vous voulez une expérience avec davantage de stabilisation et plus d’effets, la GoPro Hero 7 Black est donc la caméra pour les aventuriers qu’il faut absolument avoir. Beaucoup considèrent aujourd’hui cette dernière comme la meilleure action cam du marché.

Où acheter la GoPro Hero 7 Black pas cher, quel prix ?

La GoPro Hero 7 Black est disponible au prix de 429€ par défaut. Toutefois, il est possible de retrouver quelques belles remises chez certains marchands qui permettent d’économiser sur l’achat d’un tel produit électronique. Si vous voulez savoir où acheter cette dernière action cam au meilleur prix, vous trouverez ci-dessous un guide des meilleures offres chez les différents marchands français.

Comme toujours, les réductions que vous pouvez voir chez Amazon, Cdiscount, Darty ou Fnac pour acheter la GoPro Hero 7 Black pas cher au meilleur prix, ne sont pas valables tout le temps, et il faut donc savoir être réactif pour bénéficier de la meilleure offre du moment. Les tarifs affichés dans notre tableau comparateur sont mis à jour en temps réel, vous avez donc l’assurance d’avoir le meilleur prix pour la GoPro Hero 7 pas cher en direct chez ces marchands. Toutefois, ces offres peuvent expirer à tout moment, il faut donc être rapide pour en profiter.