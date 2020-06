GoPro Hero 8 Black : le bon plan que vous ne devez pas rater

Nous avons trouvé un bon plan très intéressant pour les personnes qui souhaitent faire l’acquisition d’une GoPro Hero 8 Black. Cette petite caméra vous suivra partout lors de vos voyages ou activités sportives par exemple, la caméra d’action par excellence . Nous avons déniché cette GoPro sur Amazon Italie au prix de 299 euros au lieu de 429€ et expédié gratuitement à votre domicile. Petite et transportable partout, elle conviendra également à des activités de plongée. C’est d’ailleurs le modèle le plus récent de la marque.

La GoPro Hero 8 Black s’adapte également aux divers accessoires proposés comme une coque antichoc, un bras articulé ou même un simple trépied. En plus de ces accessoires classiques, celle-ci peut s’agrémenter de plusieurs modules afin de s’adapter à d’autres conditions.

Le module média

Un port HDMI

Deux supports supplémentaires pour y ajouter encore deux accessoires

Module d’éclairage : petit projecteur LED assez puissant afin de bien vous éclairer ou filmer des endroits sombres. Les accessoires peuvent également compléter ce module afin d’y ajouter des fonctionnalités.

Ce module sortira à l'automne 2020. Il propose un écran rabattable afin de bien cadrer vos vogues par exemple.

Une GoPro en tant que couteau suisse

La GoPro Hero 8 Black pourra également vous aider dans la création de vos photos pour les réseaux sociaux. Votre smartphone pourra être relié dessus afin de modifier directement les photos et les envoyer sur vos réseaux sociaux préférés. Une qualité de photo et de vidéo possible grâce à la stabilisation HyperSmmoth 2.0. La caméra apporte son lot de technologies, dont le mode SuperPhoto et le monde HDR amélioré.

Cette Hero 8 Back est très robuste et étanche jusqu’à dix mètres de profondeur. Elle est reliée grâce à l’application GoPro, très pratique pour créer instantanément des montages ou prendre un cliché justement pour les réseaux sociaux. Parlez, elle vous obéit notamment grâce au mode mains libres avec 14 commandes d’intégrés.

En finalité pour 299 euros, vous pourrez avoir une GoPro Hero 8 Black avec d’excellents matériaux de fabrication. Elle pourra filmer vos moments en 4K 60 images par seconde ou en 1080 p jusqu’à 240 images par seconde. D’ailleurs, vous pourrez réaliser des diffusions en direct seulement en 1080p. Pour la photo, elle prendra des clichés avec son capteur de douze mégapixels et permettra de réaliser des photos en RAW. Elle est disponible sur Amazon Italie au prix de 299 euros avec la livraison gratuite. Qu’attendez-vous ?

