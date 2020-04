Grâce à Qualcomm, la recharge rapide sera disponible sur plus de smartphones Android

Si on parle beaucoup de la 5G et des caméras, la capacité d’un smartphone à se charger rapidement est également un critère important. En effet, à défaut d’utiliser une batterie révolutionnaire capable de stocker plus d’énergie, les smartphones doivent au moins pouvoir être rechargés rapidement.

Et la bonne nouvelle, c’est que grâce à une nouvelle technologie lancée par Qualcomm (qui fournit des composants à la plupart des marques de smartphones), appelée Quick Charge 3+, il sera possible de charger les mobiles milieu de gamme plus rapidement.

Qualcomm propose déjà une technologie supérieure, appelée Quick Charge 4+. Cependant, cette dernière est surtout réservée aux smartphones premium.

La recharge rapide pour les smartphones abordables ?

Avec Quick Charge 3+, Qualcomm veut introduire une technologie de recharge rapide intermédiaire qui pourra être prise en charge par les smartphones abordables. D’après l’entreprise, cette nouvelle fonctionnalité peut charger un smartphone de 0 % à 50 % en l’espace de 15 minutes. Et par rapport à la génération précédente, il y a un gain de vitesse de chargement de 35 %. De plus, Quick Charge 3+ permettrait de recharger les smartphones avec moins de chauffe (9 degrés Celsius en moins).

Dans un premier temps, cette nouvelle technologie de recharge rapide sera disponible sur les appareils équipés de ses puces Snapdragon 765 et 765 G, mais celle-ci sera également proposée sur les autres puces pour smartphones que l’entreprise sortira cette année, à travers toutes les gammes. Le premier smartphone à prendre en charge Quick Charge 3+ (mais également la version 4+) est le Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Qualcomm précise également que Quick Charge 3+ est compatible avec les câbles USB type A vers USB type C standards.

Cette nouveauté que l’entreprise va déployer sur les SoC devrait impacter la rapidité de la recharge de nombreux appareils Android qui sortiront durant les prochains mois. En effet, Qualcomm est l’un des principaux fournisseurs de SoC pour les marques de smartphones Android.