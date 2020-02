Harrison Ford vient de se mettre à dos tous les geeks de la planète

Quand on pense à Harrison Ford, quelques rôles emblématiques viennent tout de suite à l’esprit. Il y a par exemple celui d’Indiana Jones ou encore Blade Runner. Mais, s’il ne fallait en retenir qu’un, c’est sans doute celui de Han Solo, dans la saga Star Wars. Un rôle qui lui a ouvert les portes de la gloire, et a fait que des millions de personnes sont devenues fans de l’acteur. Mais, celui-ci ne semble rendre cet amour que de façon très marginale. C’est en tout cas ce que l’on peut penser à la lecture d’une de ses déclarations récente.

En effet, l’acteur, s’il a incarné un des personnages les plus populaires de Star Wars, semble ne pas avoir accroché vraiment à l’univers conçu par Star Wars, ni même à ce qui le concerne directement.

C’est dans une interview pour son nouveau film, l’Appel de la forêt, que Harrison Ford a fait sa dernière boulette. Il décide en effet de l’interroger sur l’Empire contre-attaque et la fameuse scène durant laquelle son personnage va finir dans un caisson de carbonite. Oui mais voilà. Ce n’est pas du tout le terme qu’il a utilisé.

En effet, Harrison Ford commence à parler d’un caisson de… kryptonite. Une référence qui ne vient pas de Star Wars, mais de DC Comics, puisqu’il s’agit d’une pierre connue pour les dangers qu’elle fait courir à Superman. Repris par le journaliste, Harrison Ford ne semble pas vraiment en avoir grand chose à faire. A moins qu’il ne s’agisse d’un message caché à DC Comics pour le faire jouer dans le prochain film de Superman…

“…so I’m about to be frozen in kryptonite —“

“Carbonite.”

*Harrison sighs deeply*

“Kryptonite, Carbonite. I just work here.” pic.twitter.com/pt2E4l4z1z

— Jake Hamilton (@JakesTakes) February 15, 2020