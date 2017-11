Harry Potter: Wizards Unite, le prochain jeu de Niantic sortira en 2018

Après Pokémon Go, Niantic va sortir, l’an prochain, un jeu en réalité augmentée basé sur l’univers d’Harry Potter. L’application reprendrait les bases de Pokémon Go.

Le jeu en réalité augmenté, Pokémon Go, a connu un succès fulgurant lors de sa sortie. Selon des informations relayées par le journal en ligne américain « Tech Crunch », Niantic va sortir en 2018 le jeu « Harry Potter : Wizards Unite » (les sorciers s’unissent). Basé sur l’univers du jeune sorcier imaginé par J.K. Rownling, l’application en réalité augmentée sur smartphone reprendra ce qui a fait le succès de Pokémon Go.

« Harry Potter : Wizards Unite » devrait sortir en 2018

Selon nos confrères de « Tech Crunch », le jeu Harry Potter : Wizards Unite reprendrait le principe d’Ingress qui a notamment été utilisé auparavant par Niantic. Tout comme pour Pokémon Go, le joueur devra sortir de chez-lui pour collecter des sortilèges. Selon le journal en ligne américain, le joueur pourra aussi défendre un lieu et partir à sa découverte. Peu d’informations supplémentaires ont cependant filtré pour le moment, mais il est possible de faire un tour sur le Blog de Niantic.

On peut d’ailleurs y lire : « Avec Harry Potter : Wizards Unite, les joueurs qui ont rêvé de devenir de vrais sorciers auront enfin la chance de découvrir le monde des sorciers de J. K. Rowling. Les joueurs apprendront des sorts, exploreront leurs quartiers et villes du monde réel pour découvrir et combattre des bêtes légendaires et s’unir avec d’autres pour abattre de puissants ennemis ».

L’application en réalité augmentée pour smartphone, « Harry Potter : Wizards Unite », est développée en partenariat avec la Warner Bros et notamment sa toute nouvelle filiale nommée « Portkey Games ». Warner Bros étant propriétaire des droits sur Harry Potter.

« Harry Potter : Wizards Unite » nouveau pari de Niantic

Même si Pokémon Go a connu un succès fulgurant lors de sa sortie, l’effet est rapidement tombé par la suite et l’application a peiné à trouver un second souffle malgré différentes mises à jour censées relancer l’intérêt des joueurs.

« Harry Potter : Wizards Unite » devrait, lui aussi, facilement trouver son public tant l’image du jeune sorcier est connue et son univers magique apprécié. Niantic devra donc tiré des conclusions sur la lassitude qui s’est emparée des joueurs de Pokémon Go pour ne pas reproduire cet effet avec Harry Potter : Wizards Unite.