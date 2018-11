HoloLens va faire des casques pour l’armée américaine

Un contrat à 480 millions de dollars

Hip hip, hourra chez Microsoft ? L’entreprise vient de décrocher un très gros contrat avec l’armée américaine. Un appel d’offres à 480 millions de dollars pour le développement d’un casque de réalité augmentée prévu pour le combat.

Au total, ce sont plus de 100.000 casques HoloLens qui sont concernés. Il ne s’agira bien sûr pas du modèle standard comme vous pouvez avoir dans votre salon, mais d’une version modifiée, prévue spécifiquement pour cet usage militaire. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que ces casques disposeront de fonctions qui ne serviraient à rien dans votre salon :

Vision nocturne

Vision thermique

Mesure des signes vitaux…

L’armée se préoccupe aussi de la santé des soldats puisque l’objectif semble aussi être, d’empêcher les commotions cérébrales et de servir de protection auditive. Autant le dire, on sent que le résultat final pourrait bien rendre Iron Man un peu jaloux.

HoloLens et ses usages multiples

On espère tout de même que l’armée américaine ne soit pas trop pressée, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir du côté de l’HoloLens pour en arriver là. C’est sans doute pour cela qu’il n’y a pas de visibilité sur le planning à l’heure actuelle. Microsoft doit aussi lancer une deuxième version de son casque, plus légère dans le courant de l’année 2019.

Dans un premier temps, 2500 casques normaux seront fournis dans les deux prochaines années. L’objectif pour Microsoft ? Montrer qu’il peut augmenter sa capacité de production. Ce contrat représente le double des ventes totales de l’HoloLens. Une vraie manne financière qui doit vraiment ravir du côté de chez Microsoft. On imagine en revanche que la concurrence est un peu moins contente…

A noter que le casque est aussi déjà utilisé par la NASA ou encore… par les pilotes de chars ukrainiens.

