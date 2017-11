Honor 9 Pro: le smartphone débarque en Chine à la fin du mois

Le Honor V10 en Chine ou Honor 9 Pro pour l’Europe, est très attendu et a été confirmé à travers un teaser publié sur le réseau social chinois Weibo. Il est l’heure de faire les premières présentations avec ce smartphone plutôt alléchant.

Le Honor 9 Pro sera dévoilé le 28 novembre en Chine

Cela ne fait que quelques mois que le Honor 8 Pro a été présenté. On était alors en avril. Mais Huawei ne semble pas se formaliser d’un renouvellement rapide selon un message publié sur Weibo, le réseau social chinois. On découvrira donc son successeur, le Honor 9 Pro (baptisé Honor V10 en Chine), le 28 novembre prochain lors d’un événement organisé à Beijing.

Selon les informations disponibles, il s’agirait d’un Mate 10 Pro en version un peu plus abordable. On y trouverait donc un écran de 6 pouces en 18:9, une batterie de 4000 mAh et un double capteur photo arrière de 20 et 16 mégapixels comme sur son grand frère. Selon toute vraisemblance, il devrait aussi inclure la surcouche EMUI 8.0 avec Android Oreo 8.0. Côté prix en revanche, rien à voir. Il serait en effet commercialisé à moins de 400 € ! Bref une alternative vraiment intéressante pour des spécifications proches d’un bon flagship.

L’intelligence artificielle au programme

Pour prendre votre mal en patience en attendant la présentation officielle, découvrez le teaser de présentation ci-dessous.



Une information très importante se dégage par ailleurs de cette image, la mention « AI » en bleu au milieu. Cela confirme des rumeurs qui ont été évoquées de façon répétées quant à la présence de l’Intelligence Artificielle dans ce smartphone. Cela devrait en toute logique passer par l’usage du nouveau Kirin 970, une puce dédiée à l’IA. Déjà présent dans les Mate 10 / Mate 10 Pro, cet octo-core de HiSilicon inclut un coprocesseur neural, très proche de celui présent dans l’A11 Bionic d’Apple.

En toute logique, ce smartphone devrait être présenté ensuite en Europe, probablement le 05 décembre à Londres. La plupart des spécialistes s’accordent pour dire que la marque devrait aussi profiter de l’événement pour présenter son Honor 7X.