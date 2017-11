HTC dévoile le U11 life, un smartphone sous Android One

HTC a annoncé ce matin le HTC U11 life, un smartphone milieu de gamme qui reprend le design du U11 et a pour particularité d’être équipé d’Android One. Un pari gagnant pour le constructeur taiwanais ? Présentation du HTC U11 life.

Le Taiwanais HTC a officialisé ce matin l’arrivée d’un nouveau membre de la famille des smartphones « U », le HTC U11 life. Ce smartphone positionné sur le segment du milieu de gamme a décidé de reprendre le design du dernier fleuron de HTC, le U11.

Une fiche technique équilibrée

Pas d’écran « sans bords » donc pour ce modèle doté d’un écran Super LCD de 5,2 pouces Full HD (1 080 x 1 920). À l’avant du smartphone, on retrouve un lecteur d’empreintes digitales tandis qu’un port USB Type-C prend position sur la tranche inférieure du smartphone. Le dos de l’appareil est en verre et le HTC U11 life profite d’une certification IP67.

Le HTC U11 life ne joue pas la carte de la surenchère technique, mais plutôt de l’équilibre avec la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 630 qui sera épaulé par 3 ou 4 Go de RAM, une quantité qui pourra varier selon les régions. Pour la partie stockage, 32 ou 64 Go seront proposés et cette capacité pourra être étendue jusqu’à 2 To grâce à la présence d’un port microSD. Enfin, une batterie de 2600 mAh compatible avec le Quick Charge 3.0 sera présente.

Du côté de la photo, le HTC U11 life pourra s’appuyer sur un capteur BSI de 16 mégapixels avec ouverture f/2.0. On notera que le smartphone reprend le HDR Boost, une fonctionnalité introduite pour la première fois sur le HTC U11, et sera capable de filmer en 4K.

À l’avant, on retrouve également un capteur BSI de 16 mégapixels avec ouverture f/2.0, HDR Boost et la commande vocale pour selfie baptisée Voice Selfie.

Outre la partie photo, la marque taïwanaise a décidé de mettre l’accent sur l’audio. Le HTC U11 life est certifié Hi-Res audio et sera proposé avec les écouteurs HTC USonic, des écouteurs intra-auriculaires avec technologie de réduction de bruit active.

Enfin, le nouveau smartphone de HTC pourra s’appuyer sur du Bluetooth 5.0, de la 4G Cat 11 et VoLTE.

Un smartphone sous Android One

La marque taïwanaise n’a pas fait de folie sur le plan technique pour son nouveau modèle milieu de gamme, mais le HTC U11 life arrive sur le marché avec une particularité concernant son logiciel. Le smartphone fait en effet partie du programme Android One, une première pour HTC.

Livré avec Android 8.0 Oreo et sans surcouche, sa présence dans le programme Android One va permettre à Google de gérer la partie mise à jour. Le HTC U11 life aura donc droit à des mises à jour régulières.

Même si Google est en charge de la partie logicielle, HTC a intégré ses propres fonctionnalités, dont Edge Sense.

Le HTC U11 life est déjà disponible en précommande sur le site de HTC en deux coloris (bleu saphir et noir nacré) au prix de 379 euros (64 Go).